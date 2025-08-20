Шерон Стоун у туніці на голе тіло посвітила стегнами крізь пікантні розрізи. Фото

Карина Тімкова - 20 серпня, 12:30

Голлівудська акторка Шерон Стоун стала головною героїнею нового випуску іспанського Harper's Bazaar.

Для фотосесії 67-річна знаменитість вдягнула чимало спокусливих образів: сорочку на голе тіло, чорне міні, обтислу сукенцю та різноманітні костюми.

Особливо шанувальників здивували кадри, на яких Шерон позує у сукні-туніці з чималим розрізом і обробкою з бісеру, демонструючи оголені стегна.

Шерон Стоун у сексі сукні посвітила оголеними стегнами

Акторка ніби запрошує завітати до неї в гості

Фото Eric Michael Roy

Шерон Стоун захопила своїм виглядом у сукні з розрізом

Аутфіт вийшов дійсно ефектним

Шерон Стоун засвітила оголені ніжки у самій сорочці

Стоун похвалилася стрункими ніжками на кріслі

В інтерв'ю Шерон розповіла історію, коли пластичний хірург відмовився видалити її шрам через те, що вона не хотіла публічно називати цю процедуру підтяжкою обличчя. А також зірка закликала жінок любити себе та свою зовнішність:

"Я звернулася до пластичного хірурга, бо в мене на шиї є шрам з 14 років. У того лікаря була нова техніка, за допомогою якої він міг дістатися всередину й звільнити мою шию, бо шрам такий глибокий, що він став жорстким.

Він збирався підтягнути шкіру та виправити мою щелепу, а також виправити повіки, бо після інсульту мені зробили багато операцій на очах. Він збирався зробити це безкоштовно, якби я публічно сказала, що зробила підтяжку обличчя. Але я цього не хотіла… Я відмовилася.

Я народилася з ідеально симетричним обличчям. І одного дня половина мого обличчя "відвалилася" (після інсульту). Мені довелося навчитися ходити, говорити, запам'ятовувати... І ось, що я хочу сказати всім тим молодим дівчатам, які беруть свої ідеально гарні обличчя та роблять їх недосконалими. Ви вже ідеальні! Якщо хтось у моїй галузі каже вам, що ви недостатньо хороші, це тому, що вони проєктують власну невпевненість".

Шерон Стоун у ліфі та спідничці похвалилася довгими ногами

Знаменитість в образі справжньої голлівудської діви

Шерон Стоун у хутрі попозувала перед дзеркалом на фото в глянці

Шерон зазнімкували біля дзеркала у накидці з хутра від Dolce&Gabbana

Шерон Стоун знялася в сексуальній блискучій сукні для глянцю

Кінозірка попозувала у блискучій сукні з драпіруванням

Шерон Стоун у боді та пальто посвітила спокусливими формами

А ще вона поспокушала своїм виглядом у боді та пальто Burberry

Шерон Стоун у блискучій сукні ефектно полежала для фото в глянці

Стоун просто світилась у трикотажному платті з паєтками Valentino

Шерон Стоун посвітила стрункими ніжками у колготках з дірками

Акторка вміє виглядати ефектно і сексуально

Шерон Стоун у костюмі з принтом ефектно попозувала для глянцю

Знаменитість знялася серед розкішного інтер'єру

Шерон Стоун у білій сукенці полежала на підлозі для емоційних фото

Який чуттєвий знімок вийшов

Шерон Стоуну чорному костюмі попозувала спиною на сходах

Зірці дуже личить чорний колір

До речі, останнім часом Шерон все більше позує для глянців, а особливо запам'яталася її зйомка з оголеним молодиком. Також вона посвітила оголеним бюстом для емоційних світлин та ефектно попозувала у сяючому джампс'юті. А ще у її портфоліо є фотосесія у спідньому.

Нагадаємо, в акторки є троє прийомних синів: 25-річний Роан, 20-річний Лерд і 19-річний Квінн. Нещодавно ТаблоID оповідав неочікувані факти з життя Стоун.

