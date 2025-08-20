Шерон Стоун у туніці на голе тіло посвітила стегнами крізь пікантні розрізи. Фото

Голлівудська акторка Шерон Стоун стала головною героїнею нового випуску іспанського Harper's Bazaar.

Для фотосесії 67-річна знаменитість вдягнула чимало спокусливих образів: сорочку на голе тіло, чорне міні, обтислу сукенцю та різноманітні костюми.

Особливо шанувальників здивували кадри, на яких Шерон позує у сукні-туніці з чималим розрізом і обробкою з бісеру, демонструючи оголені стегна.

Акторка ніби запрошує завітати до неї в гості Фото Eric Michael Roy

Аутфіт вийшов дійсно ефектним

Стоун похвалилася стрункими ніжками на кріслі

В інтерв'ю Шерон розповіла історію, коли пластичний хірург відмовився видалити її шрам через те, що вона не хотіла публічно називати цю процедуру підтяжкою обличчя. А також зірка закликала жінок любити себе та свою зовнішність:

"Я звернулася до пластичного хірурга, бо в мене на шиї є шрам з 14 років. У того лікаря була нова техніка, за допомогою якої він міг дістатися всередину й звільнити мою шию, бо шрам такий глибокий, що він став жорстким.

Він збирався підтягнути шкіру та виправити мою щелепу, а також виправити повіки, бо після інсульту мені зробили багато операцій на очах. Він збирався зробити це безкоштовно, якби я публічно сказала, що зробила підтяжку обличчя. Але я цього не хотіла… Я відмовилася.

Я народилася з ідеально симетричним обличчям. І одного дня половина мого обличчя "відвалилася" (після інсульту). Мені довелося навчитися ходити, говорити, запам'ятовувати... І ось, що я хочу сказати всім тим молодим дівчатам, які беруть свої ідеально гарні обличчя та роблять їх недосконалими. Ви вже ідеальні! Якщо хтось у моїй галузі каже вам, що ви недостатньо хороші, це тому, що вони проєктують власну невпевненість".

Знаменитість в образі справжньої голлівудської діви

Шерон зазнімкували біля дзеркала у накидці з хутра від Dolce&Gabbana

Кінозірка попозувала у блискучій сукні з драпіруванням

А ще вона поспокушала своїм виглядом у боді та пальто Burberry

Стоун просто світилась у трикотажному платті з паєтками Valentino

Акторка вміє виглядати ефектно і сексуально

Знаменитість знялася серед розкішного інтер'єру

Який чуттєвий знімок вийшов

Зірці дуже личить чорний колір

До речі, останнім часом Шерон все більше позує для глянців, а особливо запам'яталася її зйомка з оголеним молодиком. Також вона посвітила оголеним бюстом для емоційних світлин та ефектно попозувала у сяючому джампс'юті. А ще у її портфоліо є фотосесія у спідньому.

Нагадаємо, в акторки є троє прийомних синів: 25-річний Роан, 20-річний Лерд і 19-річний Квінн. Нещодавно ТаблоID оповідав неочікувані факти з життя Стоун.