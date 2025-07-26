53-річна Вергара без мейку заселфилася у лікарняній палаті: що сталося

Фото з Instagram Софії Вергари

53-річна колумбійська та американська акторка Софія Вергара показалася у лікарні після другої операції на коліні.

Світлинами зірка поділилася у своєму Instagram.

Вергара зробила селфі у лікарняній палаті та одязі, а також показала свою прооперовану ногу у бандажі.

"Зроблено! Раунд 2", - коротко написала зірка.

Софія показалася без мейку у лікарні

Софія показала свою ногу після другої операції

Нагадаємо, свою першу операцію на коліні Софія перенесла у квітні минулого року. Тоді її доглядав та підтримував тодішній коханий-лікар.

До речі, інсайдери стверджують, що Софія цього літа закрутила роман з молодшим за неї відомим спортсменом.

Якось ТаблоID розповідав цікаві факти про Вергару. Наприклад, чи знали ви, що зірка соромилася свого бюсту?