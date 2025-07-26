53-річна Вергара без мейку заселфилася у лікарняній палаті: що сталося

Юлія Леськова - 26 липня, 10:14
Софія Вергара позує для фото
Фото з Instagram Софії Вергари

53-річна колумбійська та американська акторка Софія Вергара показалася у лікарні після другої операції на коліні. 

Світлинами зірка поділилася у своєму Instagram. 

Вергара зробила селфі у лікарняній палаті та одязі, а також показала свою прооперовану ногу у бандажі. 


"Зроблено! Раунд 2", - коротко написала зірка. 

Софія Вергара знову перенесла операцію на коліні

Софія показалася без мейку у лікарні

Софія Вергара у лікарні після операції

Софія показала свою ногу після другої операції

Нагадаємо, свою першу операцію на коліні Софія перенесла у квітні минулого року. Тоді її доглядав та підтримував тодішній коханий-лікар. 

До речі, інсайдери стверджують, що Софія цього літа закрутила роман з молодшим за неї відомим спортсменом

Якось ТаблоID розповідав цікаві факти про Вергару. Наприклад, чи знали ви, що зірка соромилася свого бюсту?

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