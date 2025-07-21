Онкологія, сором за груди і боротьба за ембріони: цікаві факти про Софію Вергару

53-річна Софія Вергара - колумбійська і американська актриса, модель, підприємиця. Свою кар’єру вона почала випадково після зйомки в рекламі Pepsi, а всесвітню славу здобула завдяки ролі в серіалі "Американська сімейка".

ТаблоID розкаже цікаві факти про Софію Вергару, одну з найвпливовіших латиноамериканок Голлівуду. Про мрію стати стоматологом, перемогу над раком, боротьбу з ексом за їхні ембріони і багато іншого - читайте далі в матеріалі.

Мріяла стати стоматологом

Після закінчення школи Вергара почала вивчати стоматологію і серйозно планувала стати лікаркою.

"Я не хотіла бути актрисою. Я хотіла бути стоматологинею, але ніколи не знаєш, що принесе тобі життя. Я не можу скаржитися, бо задоволена тим, чого досягла", - ділилася Софія.

Доля приготувала для Софії інший шлях Фото Instagram

Її доля назавжди змінилася одного дня на пляжі.

"Мені було 17. Я була на пляжі з батьками, і якийсь скаут попросив мене сфотографуватися на Polaroid", - пригадувала акторка.

Першою великою роботою Софії стала реклама Pepsi 1992 року.

Блондинка

Один із секретів успіху Софії Вергари полягає у вмінні розпізнавати, що допоможе їй просунутися вперед. І, як не дивно, все почалося з її волосся. Зараз Вергара відома своїми хвилястими каштановими локонами, але насправді вона натуральна блондинка. Софія змінила колір волосся на темніший, бо це було більш вигідно для кар'єри в Голлівуді.

Софія - натуральна блондинка Фото Grosby Group

"Коли я почала пробуватися на американські ролі, вони не знали, куди мене поставити. Блондинка-латиноамериканка? У Лос-Анджелесі звикли, що латиноамериканки виглядають більше як мексиканки. Але якщо поїхати в Уругвай, Аргентину, Колумбію, то там усі блондинки", - розказувала зірка.

Перемогла рак

У 2000 році, коли Софія підіймалася на вершину кар'єри, у неї діагностували рак щитоподібної залози.

Свою боротьбу з онкологією вона тримала в таємниці аж до 2011 року.

"Я не хотіла розголосу через це. Мати рак - це невесело. Ти не хочеш мати справу з чим-небудь іншим, коли проходиш через це", - пояснювала зірка.

Акторка перенесла операцію з видалення щитоподібної залози та лікування після. На щастя, вдалося повністю перемогти рак, проте навіть сьогодні Софія продовжує приймати гормони.

"Я приймаю таблетку Synthroid щоранку. Вона контролює метаболізм організму і забезпечує необхідний рівень гормонів. Нерегульована щитоподібна залоза може призвести до проблем із вагою, випадіння волосся та інших проблем, тому кожні три місяці мені роблять аналіз крові, щоб перевірити рівень гормонів. Насправді я відчуваю себе дуже щасливою. У багатьох жінок рак виявляють лише під час менопаузи - а тоді вже запізно", - розповідала зірка.

Стала мамою у 19 років

У 18 років Вергара вийшла заміж за Джо Гонсалеса, який був її шкільним коханням. А через рік у подружжя народився син Маноло. Проте стосунки між подружжям не склалися і через рік, коли Вергарі виповнилося 20, вони розлучилися.

Софія виховувала Маноло самостійно.

Софія Вергара і її син буквально дорослішали разом Фото Instagram

Софія Вергара зізнається, що, можливо, поквапилася з материнством, адже "в якомусь сенсі зростала разом" з сином. Проте акторка не шкодує - з уже 33-річним Маноло у неї склалися чудові стосунки.

Актриса з нетерпінням чекає, коли син зробить її бабусею, а поки що із задоволенням доглядає його собаку у вихідні. Ще раз ставати мамою Вергара не планує й виключає таку можливість, тому це питання для неї є принциповим при виборі партнера.

Софія у чудових стосунках зі своїм сином Фото Instagram

Соромилася великих грудей

Звичайно, у кожного бувають моменти невпевненості у своїй зовнішності, і Вергара не була винятком. У підлітковому віці вона зверталася до матері з розпачливими проханнями - вона благала про операцію зі зменшення грудей, бо ненавиділа розмір DD (5). Але мати закликала її почекати, стверджуючи, що її думка може колись змінитися. І вона мала рацію.

Софія має видатні форми Фото Instagram

Зараз Вергара приймає своє тіло і з часом полюбила свої пишні форми.

"Мої великі груди і моє тіло відкрили мені "двері". Вони були моїм пропуском у світ, коли мені було 20 років і я починала працювати моделлю,", - зізнавалася зірка "Американської сімейки" Софія Вергара.

Акцент

Памʼятаєте той чарівний акцент, з яким говорила Глорія з "Американської сімейки". Так от цікаво, що насправді колумбійка Вергара нічого не грала - вона дійсно так розмовляє.

"Я йду в торговий центр або ресторан, і коли хтось мене чує, то каже: "О Боже, це твій справжній акцент". Я відповідаю: "Так, мабуть, я не така вже й хороша актриса!" - жартувала Софія.

"Я не хочу бути Глорією, але я не можу позбутися цього акценту, щоб я не робила. Я пробувала на початку своєї кар'єри", - пояснювала акторка.

Залежність від солодощів

У свої 53 роки Софія Вергара виглядає неперевершено. Цікаво, що до свого зовнішнього вигляду акторка ставиться уважно ще з юності, а новинки у сфері краси ніколи не проходять повз неї.

Зірка вважає, що у харчуванні має бути баланс і вживає переважно здорову їжу, втім має одну слабкість, від якої не допоміг навіть гіпноз.

Торти Софія обожнює найбільше Фото Instagram

"У мене залежність від солодкого, від цукру. І я з нею змирилася, бо пробувала багато чого, навіть гіпноз, але не спрацювало", - поділилася актриса.

Боротьба з ексом через ембріони

Особисте життя Софії Вергари завжди було і є достатньо насиченим. Зірка була двічі одружена - з шкільним коханням Джо Гонсалесом і актором Джо Манганьєлло. До того ж Софія Вергара мала чимало романів. Їй навіть приписували інтрижку зі співаком Енріке Іглесіасом.

Після розлучення з Манганьєлло Вергара одразу ж почала зустрічатися з лікарем Джастіном Саліманом. Бойфренд доглядав кохану після операції на коліні і, загалом, вони часто показувалися щасливі. Втім пара розбіглася.

Після цього були чутки, що Вергара закрутила роман з пілотом "Формули 1" Льюїсом Гамільтоном. Проте 12-річна різниця у віці і різні карʼєри завадили побудувати стосунки.

А наразі Вергарі приписують літню інтрижку з американським футболістом і ексом супермоделі Жізель Бюндхен, Томом Брейді.

Софія Вергара з колишнім чоловіком Джо Манганьєлло Фото Instagram

Поміж романів, ледь не загубився колишній хлопець Софії, бізнесмен Нік Лоеб, з яким зірка була заручена і зустрічалася з 2010 по 2014 рік. Стосунки пара мала спокійні і в скандали не втрапляла, аж після розставання Лоеб зʼявився в інфополі і заявив Софії, що буде боротися...за їхні ембріони.

Під час їхнього роману вони заручилися і планували завести сім'ю. Екси пройшли процедуру екстракорпорального запліднення і створили чотири ембріони. Два ембріони були імплантовані сурогатній матері, але вагітність не настала. Інші два все ще кріоконсервовані в клініці в Каліфорнії.

Замість того, щоб називати їх ембріонами, Лоеб називає їх своїми дітьми і навіть дав їм імена - Емма та Ізабелла. Лоеб, який протягом десятиліття був активістом проти абортів, викликав суперечки своєю боротьбою за права на опіку над ембріонами і втягнув через це Вергару у судову тяганину.

Боротьба Лоеба за ембріони тривала в судах Лос-Анджелеса і Луїзіани майже 7 років. Врешті-решт, у березні 2021 року, Верховний суд округу Лос-Анджелес видав постійну заборону Ніку використовувати заморожені ембріони без письмової згоди Вергари.

І такі колишні трапляються... Фото Getty Images

Нагадаємо, Софія Вергара частенько спокушає фанів пікантними фото, а також приголомшує своїми образами на хідниках.