"Час, коли хочеться бути справжньою": Заріцька наробила вайбових фото в осінньому Києві

Багато хто відчуває смуток через те, що літо промайнуло - але не співачка Олександра Заріцька. Солістка гурту Kazka радіє настанню осені та насолоджується зіграваючими напоями, смачною їжею і книжками. А ще прогулянками Києвом.

Атмосферну фотодобірку Саша виклала в своєму Instagram.

Фронтвуман гурту Kazka зазнімкувалася на прогулянці столицею

"Сozy (затишна) осінь в рідному Києві. Час, коли хочеться бути справжньою, без фільтрів та гуляти улюбленими вуличками на Золотих...", - поділилася 33-річна зірка.

Осінь дуже тішить Олександру

Нагадаємо, Заріцька обожнює гуляти не лише в місті, а і на природі, і хайкінг - її ідеальний вид відпочинку. Як відомо, Олександра також завзято тренується в спортзалі.