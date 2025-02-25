"Вірю, що попереду ще цікавіше": Вітвіцька привітала нареченого та показалася з ним на тлі Карпат

Вітвіцька привітала коханого з днем народження

Телеведуча Соломія Вітвіцька, яка нещодавно повідомила про заручини, привітала свого коханого Олексія Ситайла з днем народження.

У соцмережах телезірка адресувала теплі слова імениннику та показала з ним кілька фото, зроблених у Буковелі.

Під час відпочинку в Карпатах Соломія з Олексієм наробили купу контенту

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"Многая літа, Коханий ❤️ Це був насичений і дуже різний рік. Але вірю, що попереду буде ще цікавіше 😉 Сьогодні твій день, і я знову хочу сказати, як сильно пишаюся тобою. Ти – не просто мій захисник, ти – людина, яка щодня оберігає не лише мене, а й нашу країну. Тому найголовніше — повертайся завжди туди, де тебе люблять і чекають.

З днем народження, Ситайло ! Нехай кожен твій день буде наповнений світлом, теплом і любов’ю. Твоя ❤️", - написала 44-річна Вітвіцька.

Для Соломії цей шлюб стане другим

Як відомо, у 2021-му році Соломія розлучилася зі своїм першим чоловіком, Владом Кочатковим. Рік тому ведуча вперше показалася з Олексієм Ситайлом. Відтоді вона регулярно ділиться фото з ним та розказує, як переживає розлуку, поки він на фронті.

До повномасштабного вторгнення Ситайло працював головою Середино-Будського районного суду Сумської області і був одружений. Від першого шлюбу Олексій має дочку і сина.