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"Я кажу так": Вітвіцька у День Валентина отримала пропозицію руки та серця. Відео

Юлія Леськова - 15 лютого, 10:50
Соломія Вітвіцька позує для фото
Фото з Instagram Соломії Вітвіцької

Телеведуча Соломія Вітвіцька у День закоханих поділилася радісною новиною - вона виходить заміж. 

44-річна Соломія показала відео під пісню Світлани Тарабарової "Я кажу так", як її коханий-захисник Олексій Ситайло зробив їй пропозицію руки та серця у модному ресторані, з трояндами та навіть мімом, і вона погодилася.

Соломія Вітвіцька з коханим

Ведуча поділилася романтичними кадрами пропозиції


Соломія Вітвіцька виходить заміж

Коханий влаштував справжнє шоу для Соломії

Це буде другий шлюб телеведучої. Соломія та її колишній чоловік, Влад Кочетков були разом 8 років. Подружжя мирно розлучилося у 2021-му та залишилося друзями.

Днями Соломія Вітвіцька хвалилася відпочинком з коханим у Буковелі.

А наприкінці січня вона показувала селфі з коханим та голубцями.

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