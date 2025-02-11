Вітвіцька з коханим-військовим показала романтичний відпочинок у Буковелі
Телеведуча Соломія Вітвіцька разом зі своїм обранцем, захисником Олексієм Ситайлом вирушила у подорож Карпатами.
Пара, яка довгий час була у розлуці через службу Олексія, нарешті має можливість провести час разом. Фото з відпустки 44-річна знаменитість поділилась у своєму Instagram.
Закохані обрали для відпочинку курорт у Буковелі, де зупинилися в готелі та одразу ж запланували активний відпочинок. Вони вийшли на засніжені траси, де випробували свої навички катання на лижах.
Соломія поділилася серією романтичних кадрів, зокрема фото з підйомника і прогулянок гірськими схилами.
Нагадаємо, Вітвіцька вперше показала свого коханого у лютому 2024 року. Тоді всі підписники обговорювали красиве фото, на якому ведуча обіймає Олексія.
За останній рік пара вже їздила у спільні подорожі, але були і сумні моменти, коли Соломія була змушена подовгу чекати на повернення свого обранця. Минулого літа вона навіть поїхала до нього на Донеччину.
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