Вітвіцька з коханим-військовим показала романтичний відпочинок у Буковелі

Закохані поділились романтичними моментами з Буковеля Фото з Instagram

Телеведуча Соломія Вітвіцька разом зі своїм обранцем, захисником Олексієм Ситайлом вирушила у подорож Карпатами.

Пара, яка довгий час була у розлуці через службу Олексія, нарешті має можливість провести час разом. Фото з відпустки 44-річна знаменитість поділилась у своєму Instagram.

Закохані обрали для відпочинку курорт у Буковелі, де зупинилися в готелі та одразу ж запланували активний відпочинок. Вони вийшли на засніжені траси, де випробували свої навички катання на лижах.

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Вітвіцька з коханим влаштували собі зимову казку в Карпатах

Телеведуча та її обранець явно не вперше стали на лижі

Соломія поділилася серією романтичних кадрів, зокрема фото з підйомника і прогулянок гірськими схилами.

Олексій наробив Соломії фото

Романтичні обійми після активного дозвілля

Нагадаємо, Вітвіцька вперше показала свого коханого у лютому 2024 року. Тоді всі підписники обговорювали красиве фото, на якому ведуча обіймає Олексія.

За останній рік пара вже їздила у спільні подорожі, але були і сумні моменти, коли Соломія була змушена подовгу чекати на повернення свого обранця. Минулого літа вона навіть поїхала до нього на Донеччину.