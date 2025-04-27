"Всі розходимося": дружина Остапчука спростувала поширену нею інформацію про коханців Горняк, а та - вибачилася

Фото з Instagram Володимира Остапчука

Здається, кількаденна боротьба між другою та третьою дружинами шоумена Володимира Остапчука нарешті завершилася. Катерина Остапчук та Христина Горняк пішли на умови, які висунули одна одній та вибачилися.

Про це у своєму Telegram-каналі написала Катерина Остапчук.

Катя зазначила, що спростовує ту інформацію про ймовірних коханців, які нібито допомогли Христині й у професійній діяльності, аби від її родини нарешті відчепилися.

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"Так була не права в тому, що розповсюдила неправдиву інформацію, яку почула від неперевірених джерел! Не маю фактів, що Христина була коханкою, не маю фактів, що хтось їй купив іспит, це все чутки, які я на емоціях розповсюдила! Скорше за все, це не правда, та я через образи повелась!" - написала Катерина.

Катерина Остапчук спростувала поширену інформацію про коханців Горняк

Катя також висунула Горняк умову: вона перестає говорити публічно про колишню коханого, а та - перестає згадувати її родину та не реагує ні на які новини про них.

"Будинок ми продаємо через усім відомі майданчики. Не через сторіс. Єдине, можемо один раз викласти на свої канали посилання на оголошення про продаж будинку і закріпити його. І більше ні на які запитання про будинок ми не відповідаємо і цю тему не мусолимо. Нас немає в житті один одного", - додала вона.

Вочевидь, Христина також вибачилася перед Катею, проте пізніше вона почистила у своєму каналі всі повідомлення, які стосувалися цього скандалу

Горняк у своєму Instagram подякувала Остапчук за те, що "нарешті прийшло усвідомлення".

"Дякую, що врешті решт прийшло усвідомлення і вирішила спростувати брехню. Всі розходимося! Прошу всіх на моїй сторінці не ображати Катерину. Будь ласка, не ображайте людей", - написала вона.

Скріншот з Instagram Христини Горняк

Також Христина вибачилася за те, що на її сторінці підписники писали образи в бік нової дружини Остапчука.

"Достатньо гівна налито, ніхто не планував такого, але головне - це зробити висновки! Зі своєї сторони я вибачаюсь, якщо на моїй сторінці було щось сказано підписниками, або друзями образливого у сторону дружини Володимира, я за них перепрошую! Особисто я нікого не ображала і не збираюсь. Наслідки ми понесемо усі, але найкраще - це потиснути руки і не дати можливості зловтішатися людям, які люблять срач", - написала вона.

Зі свого Telegram-каналу Христина видалила всі пости, які писала, відповідаючи Катерині.

Нагадаємо, кілька днів тому Катерина Остапчук вперше порушила мовчання щодо тривалого процесу поділу будинку між Володимиром Остапчуком та Христиною Горняк. Вона звинуватила Христину у спекуляціях на темі будинку та попросила залишити її родину у спокої.

Пізніше Катя звинуватила колишню свого коханого ще й у тому, що вона ставила ультиматуми Володимиру: його діти від першого шлюбу чи вона. У відповідь на звинувачення Горняк пригрозила судом.