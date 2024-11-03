Оголена Лобода у ковдрі зізналася, чого хоче осіннього ранку. Фото
42-річна співачка Світлана Лобода, яка відсвяткувала свій день народження у Лондоні, попозувала на балконі та зізналася, чого їй хочеться осіннього ранку.
Світлини вона показала в Instagram.
На фото Світлана стоїть на балконі повністю оголена та прикриває свої принади величезної білою ковдрою. Геолокація на фото свідчить про те, що зробила їх зірка у Лос-Анджелесі.
"Осіннім ранком так хочеться тепла", - написала співачка.
Нагадаємо, якось Світлана Лобода наробила меланхолійних фото топлес.
Як відомо, минулого року Лобода заявила, що й далі співатиме російською, адже ця мова "не належить російській владі".
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