Оголена Лобода у ковдрі зізналася, чого хоче осіннього ранку. Фото

Юлія Леськова 3 листопада, 16:41
Світлана Лобода позує для фото
Фото з Instagram Світлани Лободи

42-річна співачка Світлана Лобода, яка відсвяткувала свій день народження у Лондоні, попозувала на балконі та зізналася, чого їй хочеться осіннього ранку.

Світлини вона показала в Instagram.

На фото Світлана стоїть на балконі повністю оголена та прикриває свої принади величезної білою ковдрою. Геолокація на фото свідчить про те, що зробила їх зірка у Лос-Анджелесі.


"Осіннім ранком так хочеться тепла", - написала співачка.

Світлана Лобода попозувала для фото

Свєта у ковдрі поспокушала оголеним тілом

Фото tasulaaa
Світлана Лобода позує на балконі
Фото tasulaaa
Світлана Лобода у ковдрі

Ковдру Лобода вибрала явно не по каліфорнійській погоді

Фото tasulaaa

Нагадаємо, якось Світлана Лобода наробила меланхолійних фото топлес.

Як відомо, минулого року Лобода заявила, що й далі співатиме російською, адже ця мова "не належить російській владі".

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