Оголена Лобода у ковдрі зізналася, чого хоче осіннього ранку. Фото

Фото з Instagram Світлани Лободи

42-річна співачка Світлана Лобода, яка відсвяткувала свій день народження у Лондоні, попозувала на балконі та зізналася, чого їй хочеться осіннього ранку.

Світлини вона показала в Instagram.

На фото Світлана стоїть на балконі повністю оголена та прикриває свої принади величезної білою ковдрою. Геолокація на фото свідчить про те, що зробила їх зірка у Лос-Анджелесі.

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"Осіннім ранком так хочеться тепла", - написала співачка.

Свєта у ковдрі поспокушала оголеним тілом Фото tasulaaa

Ковдру Лобода вибрала явно не по каліфорнійській погоді Фото tasulaaa

Нагадаємо, якось Світлана Лобода наробила меланхолійних фото топлес.

Як відомо, минулого року Лобода заявила, що й далі співатиме російською, адже ця мова "не належить російській владі".