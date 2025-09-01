"Найгарячіший партнер": Світоліна у день 39-річчя чоловіка влаштувала з ним кумедні танці. Відео

Марія Мельник - 1 вересня, 10:00

Тенісистка Еліна Світоліна (Монфіс) привітала свого чоловіка, французького тенісиста Гаеля Монфіса з днем народження.

З нагоди 39-річчя коханого спортсмени влаштували спільний запальний танець на камеру.

"На рік старший, однак все ще мій найгарячіший партнер по танцях", - підписала відео Світоліна.

Світоліна з Монфісом за танцями

Подружжя збадьрило мережу спільним танцем


Світоліна засвітила прес

Схоже, Еліні і Монфісу точно не буває сумно разом

Світоліна засвітила живіт

Неможливо не звернути увагу на плаский живіт тенісистки

Нагадаємо, у липні подружжя святкувало четверту річницю шлюбу. А ще у пари є донька. Дівчинка Скай народилась у жовтні 2023-го.

До речі, раніше ТаблоID зібрав цікаві факти про подружжя та детально описав історію кохання Еліни і Гаеля.

Світоліна
