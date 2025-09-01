"Найгарячіший партнер": Світоліна у день 39-річчя чоловіка влаштувала з ним кумедні танці. Відео
Тенісистка Еліна Світоліна (Монфіс) привітала свого чоловіка, французького тенісиста Гаеля Монфіса з днем народження.
З нагоди 39-річчя коханого спортсмени влаштували спільний запальний танець на камеру.
"На рік старший, однак все ще мій найгарячіший партнер по танцях", - підписала відео Світоліна.
Нагадаємо, у липні подружжя святкувало четверту річницю шлюбу. А ще у пари є донька. Дівчинка Скай народилась у жовтні 2023-го.
До речі, раніше ТаблоID зібрав цікаві факти про подружжя та детально описав історію кохання Еліни і Гаеля.
