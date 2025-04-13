Пренткович замилувала затишними фото своєї 1-місячної принцеси

Юлія Леськова - 13 квітня, 12:23
Таня Пренткович позує для фото з донечкою
Фото valerie_babyfotografie

Блогерка та багатодітна мати Таня Пренткович замилувала ніжними фото своєї одномісячної донечки Еви. 

Вона влаштувала маленькій фотозйомку через місяць після пологів. 

"Один місяць нашій принцесі", - написала вона. 


Донька блогерки Тані Пренткович

Здається, Таня натішитися не може маленькою донечкою 

Фото valerie_babyfotografie
Таня Пренткович тримає ніжки доці

Миле фото, чи не так?

Фото valerie_babyfotografie
Таня Преткович наробила фото маленької донечки
Фото valerie_babyfotografie

Як відомо, у Тані Пренткович є двоє старших синів: 8-річний Іван, син Тані від попередніх стосунків та 2-річний Адам від блогера Андрія Гонковського. 

Своїм підписникам Таня розповідала, як пройшли пологи та пояснила чому для дівчинки обрали саме ім'я Ева

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Пренткович Таня
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