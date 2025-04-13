Пренткович замилувала затишними фото своєї 1-місячної принцеси
Блогерка та багатодітна мати Таня Пренткович замилувала ніжними фото своєї одномісячної донечки Еви.
Вона влаштувала маленькій фотозйомку через місяць після пологів.
"Один місяць нашій принцесі", - написала вона.
Як відомо, у Тані Пренткович є двоє старших синів: 8-річний Іван, син Тані від попередніх стосунків та 2-річний Адам від блогера Андрія Гонковського.
Своїм підписникам Таня розповідала, як пройшли пологи та пояснила чому для дівчинки обрали саме ім'я Ева.
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