Пренткович замилувала затишними фото своєї 1-місячної принцеси

Блогерка та багатодітна мати Таня Пренткович замилувала ніжними фото своєї одномісячної донечки Еви.

Вона влаштувала маленькій фотозйомку через місяць після пологів.

"Один місяць нашій принцесі", - написала вона.

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Здається, Таня натішитися не може маленькою донечкою Фото valerie_babyfotografie

Миле фото, чи не так? Фото valerie_babyfotografie

Як відомо, у Тані Пренткович є двоє старших синів: 8-річний Іван, син Тані від попередніх стосунків та 2-річний Адам від блогера Андрія Гонковського.

Своїм підписникам Таня розповідала, як пройшли пологи та пояснила чому для дівчинки обрали саме ім'я Ева.