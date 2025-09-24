"2 гривні в день": Цимбалюк згадав, як заробляв свої перші гроші, та показав себе підлітком. Фото

Тамара Кудрявченко - 24 вересня, 10:00
Тарас Цимбалюк

Це зараз Цимбалюк - успішний актор, а в підлітковому віці його першою роботою було будівництво

Один із найвідоміших українських акторів, Тарас Цимбалюк свої перші гроші заробив зовсім не творчістю, а фізичною працею - на будівництві. 

У дитинстві майбутньої зірки серіалів було багато пошуків себе, які, за його словами, і привели до акторства. 

Про це 35-річний Тарас згадав у своєму Instagram у підводці до реклами, а також показав себе у шкільні роки.


"У підлітковому віці я постійно шукав себе. Ходив на футбол, бокс, танці. А у вільний час сидів у комп’ютерному клубі й мріяв мати вдома власний комп’ютер. Дуже хотів заробити гроші на нього сам. Пам’ятаю, як брат брав мене на будівництво й платив по 2 гривні в день – тоді це були мої перші гроші", - розповів Цимбалюк. 

Тарас Цимбалюк у дитинстві

Впізнаєте в цьому хлопцеві секссимвола Цимбалюка?

"Добре, що поряд була й старша сестра, яка завжди вірила в мене", - додав він.

Зараз Тарас розуміє, чому всі ці спроби були важливими. 

"Вони вчили мене не боятися пробувати й шукати нове. І саме це привело мене в акторство – професію, де можна прожити сотні різних життів", - підсумував актор і учасник телешоу "Холостяк"

Цимбалюк зі старшою сестрою

Брат допоміг Тарасу заробити перші гроші, а сестра завжди його підтримувала і вірила в його талант

Нагадаємо, дитинство Тараса минуло в Корсуні-Шевченківському, де і досі живуть його батьки. Нещодавно актор показувався з мамою на городі, де помагав їй копати картоплю. 

Раніше Цимбалюк уже показував свої кумедні шкільні фото та пригадував вайб тих років. 

Читайте також:

"Холостяк" Цимбалюк у самих боксерках пограв м'язами для реклами спіднього. Фото

Цимбалюк у білому та з метеликом офіційно показався в ролі "Холостяка" на зйомках шоу. Фото

"Це був разй*б, Світуся": Цимбалюк засвітився на модному показі своєї колишньої

Цимбалюк
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів