"Це був разй*б, Світуся": Цимбалюк засвітився на модному показі своєї колишньої

Юлія Леськова - 6 вересня, 15:43
Тарас Цимбалюк відвідав показ колишньої

Схоже, колишні залишилися добрими друзями

Фото з Instagram Тараса Цимбалюка

"Холостяк" та актор Тарас Цимбалюк відвідав показ нової колекції своєї колишньої дівчини, дизайнерки Світлани Готочкіної у рамках Тижня моди.

Світлана опублікувала кілька світлин зі своїм ексбойфрендом та розповіла про показ.

"Місяць підготовки, безсонні ночі, нервові зриви. І в результаті все вийшло навіть краще, ніж ми мріяли.  Показ "Terminal" – це для мене не просто презентація нової колекції. Це символ сили команди, віри в ідею і мого особистого шляху. Це історія про силу духу, про мрію, яка стає реальністю. Я вдячна кожному, хто розділив цей момент зі мною", - написала вона. 


Тарас Цимбалюк зі своєю колишньою дівчиною

Тарас попозував з колишньою коханою на її показі

Тарас Цимбалю з колегами засвітилися на показі Готочкіної

"Це був роз**б, Світуся", - написав Цимбалюк у коментарях

Нагадаємо, про своє розставання Тарас Цимбалюк та Світлана Готочкіна не заявляли публічно, проте пара перестала постити спільні фото, а дизайнерка навіть не привітала його з днем народження. 

Пізніше стало відомо, що Тарас візьме участь у романтичному шоу "Холостяк". 

Цимбалюк
