"Забути це буде важко": Цимбалюк поділився рефлексіями щодо "Холостяка" та зізнався, чого від себе не очікував

Актор Тарас Цимбалюк в перервах між зйомками нового сезону романтичного шоу "Холостяк" поділився думками щодо своєї участі у проєкті.

В Instagram віг пояснив, чому пішов на такий крок та який досвід отримав під час зйомок.

"Мені ніколи не важко задовольнити якийсь людяний інтерес соціуму, давши кілька своїх розвернутих відповідей на те, чи інше питання. Отже, дорогенькі, "Холостяк"? Трохи моєї рефлексії… Неочікувано ?

Я цілковито розумію вашу першу реакцію на предмет моєї презентації у цьому проекті… Є епізоди нашого життя, котрі впевнено можна вклеїти у пікантну категорію : "незабутні моменти". Ми ж тут, у цьому світі, в тому числі і заради емоцій і вражень. І от, власне, побувши два місяці на зйомках, точно можу підтвердити,- забути це буде важко", - поділився думками Тарас.

Скоро актора можна буде часто бачити в такому образі на телеекранах

"Далі, зйомка подібних проєктів - синонімічно з цікавими знайомствами. Саме "Холостяк" став тим, досить, концентрованим простором, який в один момент познайомив мене з дуже яскравими і абсолютно полярними людьми. А*уєнно, погодьтесь. Грані дівчат дивували, насторожували, притягували, відштовхували, захоплювали тощо. Одним словом - викликали найрізноманітніші емоції", - зізнався зірка серіалу "Спіймати Кайдаша".

"Пам’ятаю, перші знімальні дні проєкту: купа думок/сумнівів, вагань та упереджень… Відверто кажучи, не вірив, що пройде пару місяців і я буду забувати, що мене на побаченні знімає десяток камер… Цікаво… Цей проект - і про пізнання себе. Задум реалізації реаліті трансформувався для мене у масу психологічних процесів…Часто створювались обставини, котрі мене виводили на дуже цікаві розмови наодинці з собою… Щодня коло пошуку відповіді на те, чи інше ловило мене і змушувало аналізувати", - зазначив він.

"Осуд соціуму? Проєкт ще не вийшов, а диванні сили вже намагаються мене х*єсосити. Абажаю. Ну, ви ж здогадуєтесь, що я думаю з цього приводу…Вдумайтесь: ми платимо гроші психологам, щоб нам стало по*уй на думку людей, яким на нас по*уй безкоштовно… Повторюсь: раніше я ставився до людей добре, зараз - взаємно! Виявилось, проєкт "Холостяк" з року в рік має рекордні рейтинги. Його чекають мільйони українців. Хіба тільки заради цього він не виправдовує своє буття у ефірі? Респект і повага його фан-базі.

Намагався вам показати себе справжнього. Як на те пішло, у моєму існуванні в кадрі дійсно великий відсоток щирості… Не очікував від себе: знову ж таки, точно не планував на всю країну розливатись у інтимних темах і довіряти вам ряд настільки контрастних своїх емоцій…", - зазначив Тарас.

Як відомо, у 2024-му він порвав із блогеркою Світланою Готочкіною, з якою був разом з 2022-го.

Актор також був у шлюбі з візажисткою Тіною Антоненко.

Нагадаємо, раніше Цимбалюк розказував, чому вирішив взяти участь у "Холостяку" та називав свої параметри.