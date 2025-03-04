"Вірить у мене, коли я сам не вірю": Тімберлейк романтичним танцем привітав кохану з 43-річчям. Відео

Американський співак Джастін Тімберлейк поділився зворушливим привітанням для своєї дружини, акторки Джессіки Біл, яка відсвяткувала 43-й день народження.

У своєму Instagram Тімберлейк опублікував відео, де вони танцюють під його пісню "Mirrors". Він також присвятив коханій зворушливі слова.

"З Днем народження, моя опора. Моя найкраща подруга. Моя улюблена. Моя найкраща за всіх. Та, яка вірить у мене, коли я сам в себе не вірю. Та, яка смішить мене так, як ніхто інший не вміє. Та, хто показала мені справжнє кохання. Я обожнюю тебе, моє серце. Нехай попереду буде ще багато років! З Днем Джессі!" — написав артист.

Як відомо, пара одружилася у 2012 році й виховує двох синів: 9-річного Сайласа та 4-річного Фінеаса. Час від часу подружжя ділиться з підписниками кумедними моментами зі свого життя.

До речі, закохані полюбляють разом відвідувати світські заходи в елегантних луках Фото з Instagram

Нагадаємо, у січні Джессіка Біл так само ніжно привітала чоловіка з його 44-річчям, поділившись спільними фотографіями та зізнанням у коханні.