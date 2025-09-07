Відтискання, бокс та йога: Кароль в обтислому спортлуці показала своє тренування просто неба

Юлія Леськова - 7 вересня, 10:52
Тіна Кароль позує для фото
Фото з Instagram Тіни Кароль

Співачка Тіна Кароль вирішила надихнути своїх шанувальників на тренування і показала своє, яке виконала на майданчику просто неба. 

Зірка в обтислому спортлуці кольору молочного шоколаду пострибала на скакалці, полупцювала боксерську грушу, показала відтискання від землі та похвалилася неймовірною розтяжкою у складних позах з йоги. 

"За обрії своїх можливостей - це для сміливих серцем та вільних від стереотипів", - написала Тіна. 


Тіна Кароль показала своє тренування

Тіна пострибала на скакалці посеред спортивного майданчику

Тіна Кароль показала, як відтискається

Тіна легко відтискається від підлоги

Тіна Кароль показалася з боксерською грушею

До речі, вже 10 вересня на святкуванні 20-річчя ТаблоID Тіна отримає нагороду

Тіна Кароль показала складні пози з йоги
Скріншот з Instagram Тіни Кароль

Нагадаємо, якось Тіна Кароль показувала, як за допомогою йоги бореться зі стресом. 

Раніше зірка у замудрованому шпагаті похвалилася прогресом за чотири роки

Тіна Кароль
