Відтискання, бокс та йога: Кароль в обтислому спортлуці показала своє тренування просто неба

Фото з Instagram Тіни Кароль

Співачка Тіна Кароль вирішила надихнути своїх шанувальників на тренування і показала своє, яке виконала на майданчику просто неба.

Зірка в обтислому спортлуці кольору молочного шоколаду пострибала на скакалці, полупцювала боксерську грушу, показала відтискання від землі та похвалилася неймовірною розтяжкою у складних позах з йоги.

"За обрії своїх можливостей - це для сміливих серцем та вільних від стереотипів", - написала Тіна.

Тіна пострибала на скакалці посеред спортивного майданчику

Тіна легко відтискається від підлоги

До речі, вже 10 вересня на святкуванні 20-річчя ТаблоID Тіна отримає нагороду

Скріншот з Instagram Тіни Кароль

Нагадаємо, якось Тіна Кароль показувала, як за допомогою йоги бореться зі стресом.

Раніше зірка у замудрованому шпагаті похвалилася прогресом за чотири роки.