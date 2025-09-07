Відтискання, бокс та йога: Кароль в обтислому спортлуці показала своє тренування просто неба
Співачка Тіна Кароль вирішила надихнути своїх шанувальників на тренування і показала своє, яке виконала на майданчику просто неба.
Зірка в обтислому спортлуці кольору молочного шоколаду пострибала на скакалці, полупцювала боксерську грушу, показала відтискання від землі та похвалилася неймовірною розтяжкою у складних позах з йоги.
"За обрії своїх можливостей - це для сміливих серцем та вільних від стереотипів", - написала Тіна.
Нагадаємо, якось Тіна Кароль показувала, як за допомогою йоги бореться зі стресом.
Раніше зірка у замудрованому шпагаті похвалилася прогресом за чотири роки.
Приєднуйтесь до дискусії