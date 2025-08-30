Палкий червоний, льняне бохо та ніжне мереживо: Кароль влаштувала примірку суконь в різних стилях

Співачка Тіна Кароль наробила селфі у дзеркалі та похвалилася стрункою фігурою у різних платтях.

Світлинами вона поділилася у своєму Telegram-каналі.

Тіна приміряла кілька суконь: білу мереживну з довгими рукавами та розрізом на ногах, обтислу червону з паєтками та білу лляну у стилі бохо з довгими рукавами-ліхтариками.

Тіна показала кілька неймовірних образів

Яка сукня сподобалася вам найбільше?

Може, Тіна підбирає сукню на святкування 20-річчя ТаблоID, адже дрескод буде саме бохо та етно Фото з Telegram Тіни Кароль

Червоних сукні було дві і обидві підкреслюють тендітну фігуру зірки Фото з Telegram Тіни Кароль

Також Кароль показалася у спортлуці, виконуючи складну позу з йоги.

До речі, Кароль серйозно займається йогою. Якось вона у складній стійці на руках показала, як бореться зі стресом

Нагадаємо, Тіна Кароль стане почесною гостею на святкуванні 20-річчя ТаблоID, де отримає нагороду.

До речі, нещодавно Тіна попозувала у масляно-жовтій сукні та послала повітряний поцілунок незнайомцю.