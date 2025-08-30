Палкий червоний, льняне бохо та ніжне мереживо: Кароль влаштувала примірку суконь в різних стилях
Співачка Тіна Кароль наробила селфі у дзеркалі та похвалилася стрункою фігурою у різних платтях.
Світлинами вона поділилася у своєму Telegram-каналі.
Тіна приміряла кілька суконь: білу мереживну з довгими рукавами та розрізом на ногах, обтислу червону з паєтками та білу лляну у стилі бохо з довгими рукавами-ліхтариками.
Також Кароль показалася у спортлуці, виконуючи складну позу з йоги.
Нагадаємо, Тіна Кароль стане почесною гостею на святкуванні 20-річчя ТаблоID, де отримає нагороду.
До речі, нещодавно Тіна попозувала у масляно-жовтій сукні та послала повітряний поцілунок незнайомцю.
