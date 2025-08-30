Палкий червоний, льняне бохо та ніжне мереживо: Кароль влаштувала примірку суконь в різних стилях

Юлія Леськова - 30 серпня, 11:01
Тіна Кароль попозувала для фото
Фото Nataliia Kurgan

Співачка Тіна Кароль наробила селфі у дзеркалі та похвалилася стрункою фігурою у різних платтях. 

Світлинами вона поділилася у своєму Telegram-каналі. 

Тіна приміряла кілька суконь: білу мереживну з довгими рукавами та розрізом на ногах, обтислу червону з паєтками та білу лляну у стилі бохо з довгими рукавами-ліхтариками. 


Тіна Кароль робить селфі

Тіна показала кілька неймовірних образів

Тіна Кароль приміряла кілька суконь

Яка сукня сподобалася вам найбільше?

Тіна Кароль попозувала коло дзеркала
Може, Тіна підбирає сукню на святкування 20-річчя ТаблоID, адже дрескод буде саме бохо та етно
Фото з Telegram Тіни Кароль
Тіна Кароль показала свої сукні

Червоних сукні було дві і обидві підкреслюють тендітну фігуру зірки

Фото з Telegram Тіни Кароль

Також Кароль показалася у спортлуці, виконуючи складну позу з йоги. 

Тіна Кароль показалася у спортлуці

До речі, Кароль серйозно займається йогою. Якось вона у складній стійці на руках показала, як бореться зі стресом

Нагадаємо, Тіна Кароль стане почесною гостею на святкуванні 20-річчя ТаблоID, де отримає нагороду. 

До речі, нещодавно Тіна попозувала у масляно-жовтій сукні та послала повітряний поцілунок незнайомцю

Тіна Кароль
