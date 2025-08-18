Кароль у масляно-жовтому міні посвітила засмаглими ніжками і послала цілунок незнайомцю. Відео

Схоже, співачка Тіна Кароль вирішила поінтригувати свою аудиторію та виклала загадкове відео.

До того ж Тіна грайливо підписала це відео: "Ти напросився на скандал".

А ще Кароль у асиметричному міні трендового масляно-жовтого кольори наробила фото біля бетонної стіни.

Незвично бачити Тіну в окулярах Фото natakurgan

До речі, аксесуар на співачці від Bottega Veneta

Тіна виглядає як людина, яка приготувала ідеальні аргументи для скандалу

Цікаво, що в кінці ролику зірка послала цілунок тому (або тій), кого веде.

Цікаво, на кого так спокусливо видивляється Тіна?

Як відомо, за час своєї карʼєри Кароль досягла вершин не лише у вокалі. На шляху зірки історія комерційної успішності: зірка розробила парфум "Тіna", червону помаду, авторську колекцію взуття з Kachorovska, колготки з Giulia та прикраси у співпраці з Укрзолото, колекції постільної білизни Home me та свічки із брендом Poetry Home.

А не так давно зірка представила колекцію гель-лаків з ефектом Cat Eye.