Кароль у масляно-жовтому міні посвітила засмаглими ніжками і послала цілунок незнайомцю. Відео
Схоже, співачка Тіна Кароль вирішила поінтригувати свою аудиторію та виклала загадкове відео.
До того ж Тіна грайливо підписала це відео: "Ти напросився на скандал".
А ще Кароль у асиметричному міні трендового масляно-жовтого кольори наробила фото біля бетонної стіни.
Цікаво, що в кінці ролику зірка послала цілунок тому (або тій), кого веде.
Як відомо, за час своєї карʼєри Кароль досягла вершин не лише у вокалі. На шляху зірки історія комерційної успішності: зірка розробила парфум "Тіna", червону помаду, авторську колекцію взуття з Kachorovska, колготки з Giulia та прикраси у співпраці з Укрзолото, колекції постільної білизни Home me та свічки із брендом Poetry Home.
А не так давно зірка представила колекцію гель-лаків з ефектом Cat Eye.