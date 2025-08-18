Кароль у масляно-жовтому міні посвітила засмаглими ніжками і послала цілунок незнайомцю. Відео

Марія Мельник - 18 серпня, 12:30

Схоже, співачка Тіна Кароль вирішила поінтригувати свою аудиторію та виклала загадкове відео.  

До того ж Тіна грайливо підписала це відео: "Ти напросився на скандал".

А ще Кароль у асиметричному міні трендового масляно-жовтого кольори наробила фото біля бетонної стіни. 

Тіна Кароль у жовтому міні

Незвично бачити Тіну в окулярах

Фото natakurgan

Кароль в міні на парковці

До речі, аксесуар на співачці від Bottega Veneta

Тіна Кароль випнула ніжки

Тіна виглядає як людина, яка приготувала ідеальні аргументи для скандалу

Цікаво, що в кінці ролику зірка послала цілунок тому (або тій), кого веде.

Цікаво, на кого так спокусливо видивляється Тіна?

Цікаво, на кого так спокусливо видивляється Тіна?

Як відомо, за час своєї карʼєри Кароль досягла вершин не лише у вокалі. На шляху зірки історія комерційної успішності: зірка розробила парфум "Тіna", червону помаду, авторську колекцію взуття з Kachorovska, колготки з Giulia та прикраси у співпраці з Укрзолото, колекції постільної білизни Home me та свічки із брендом Poetry Home.

А не так давно зірка представила колекцію гель-лаків з ефектом Cat Eye.

Тіна Кароль
