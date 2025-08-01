"То ось звідки ця краса": Херлі вразила підписників фото з 85-річною мамою

Марія Мельник - 1 серпня, 11:00

Британська акторка Елізабет Херлі попозувала зі своєю мамою Анжелою Херлі.

У своєму Instagram 60-річна зірка зі своєю мамою іменинницею показалися в купальниках.

"Ми щойно відсвяткували її 85-й день народження", - повідомила донька.

Херлі з мамою в купальниках

Дівчата вбралися у хижі принти


"Вона виглядає дивовижно", "хочу знати її секрети, щоб залишатись такою молодою", "чудові гени", "то ось звідки ця краса", - написали в коментарях під фото.

Попозував з бабусею і 23-річний син акторки Деміен.

Нагадаємо, нерідко показує свою маму Гваделупе і співачка Дженніфер Лопес. У грудні зірка замилувала фото з нею.

Також фото з мамою постила Кім Кардашян, співачка Ірина Федишин та інші зірки.

Читайте також:

Ліз Херлі у декольтованій сукні дебютувала на хіднику з татом Майлі Сайрус. Фото

60 можуть виглядати так: ювілярка Ліз Херлі ефектно вистрибнула з торта в оточенні гарячих молодиків. Фото, відео

60-річна Херлі у яскравому купальнику посвітила пружним тілом у Греції. Фото

Лопес
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів