"То ось звідки ця краса": Херлі вразила підписників фото з 85-річною мамою

Британська акторка Елізабет Херлі попозувала зі своєю мамою Анжелою Херлі.

У своєму Instagram 60-річна зірка зі своєю мамою іменинницею показалися в купальниках.

"Ми щойно відсвяткували її 85-й день народження", - повідомила донька.

Дівчата вбралися у хижі принти

"Вона виглядає дивовижно", "хочу знати її секрети, щоб залишатись такою молодою", "чудові гени", "то ось звідки ця краса", - написали в коментарях під фото.

Попозував з бабусею і 23-річний син акторки Деміен.

Нагадаємо, нерідко показує свою маму Гваделупе і співачка Дженніфер Лопес. У грудні зірка замилувала фото з нею.

Також фото з мамою постила Кім Кардашян, співачка Ірина Федишин та інші зірки.