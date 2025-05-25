Херлі у декольтованій сукні дебютувала на хіднику під руку з татом Майлі Сайрус

59-річна британська акторка Ліз Херлі дебютувала на вечірці Valentino в Римі під руку з 63-річним татом співачки Майлі Сайрус, Біллі Реєм Сайрусом.

На червону доріжку Ліз вийшла у розкішній рожевій сукні з декольте та накидкою. Свій образ вона доповнила масивними сережками та срібним клатчем.

А Біллі Рей красувався біля своєї нової пасії у чорному коснюмі, прикрашеному срібними ґудзиками, очі заховав під сонцезахисними окулярами й завершив аутфіт ковбойським капелюхом.

Ліз та Біллі вперше з'явилися разом на публіці Фото Getty Images

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Нагадаємо, вперше про роман Ліз Херлі та Біллі Рея Сайруса заговорили наприкінці квітня.

Вже у травні Ліз підтвердила чутки про роман з татом відомої співачки.

Пізніше стало відомо, що Біллі готує неймовірний сюрприз на день народження Ліз, яке відбудеться вже 10 червня.