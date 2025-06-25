Кардашян із 69-річною мамою в купальниках попозували для ретрогламурних фото

Американська теледіва Кім Кардашян та її мама Кріс Дженнер знялися для літнього кампейну колаборації брендів SKIMS і Roberto Cavalli.

Перед об'єктивами камер дует мами і дочки постав у ретро стилі. Зірки уявили себе на відпочинку в Палм-Спрінгс, позуючи серед вінтажного інтер'єру будинку й просто неба на ґанку.

Кім і Кріс представили архівні анімалістичні принти бренду на своїх купальниках. Також вони вдягали квіткові сукні і яскраві пляжі накидки.

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Нещодавно Кардашян знялась у різноманітних купальниках на пляжі та повторила культовий сексі образ Клаудії Шиффер. Загалом вона відома своїми спокусливими луками і модними експериментами, які часто мають неприємні наслідки.

Як відомо, Кім виховує чотирьох дітей від колишнього чоловіка, репера Каньє Вест: 12-річну Норт, 9-річного Сейнта, 7-річну Чикаго і 6-річного Псалма. Її старша донька, як і мама, захоплюється створенням стильних аутфітів.

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