Кардашян із 69-річною мамою в купальниках попозували для ретрогламурних фото

Карина Тімкова - 25 червня, 10:30

Американська теледіва Кім Кардашян та її мама Кріс Дженнер знялися для літнього кампейну колаборації брендів SKIMS і Roberto Cavalli.

Перед об'єктивами камер дует мами і дочки постав у ретро стилі. Зірки уявили себе на відпочинку в Палм-Спрінгс, позуючи серед вінтажного інтер'єру будинку й просто неба на ґанку.

Кім і Кріс представили архівні анімалістичні принти бренду на своїх купальниках. Також вони вдягали квіткові сукні і яскраві пляжі накидки.

Кім Кардашян попозувала з перукою та купальнику з принтом

Бізнесвумен посвітила соковитими принадами у ретрогламурному монокіні

Фото nadialeecohen

Кім Кардашян у купальнику посиділа на кріслі разом з мамою

69-річна Дженнер похвалилася своїм професіоналізмом на зйомках

Кім Кардашян посвітила бюстом на фотосесії з мамою

Немов кадр з фільму

Кім Кардашян у купальнику розляглася на лежаку для реклами

Кім погріла свої форми під сонечком у бікіні з принтом зебри

Кім Кардашян у бриджах і топіку похвалилася стрункою талією

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Кім Кардашян у квітковій сукні похвалилася формами для фото

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Кім Кардашян у бікіні посвітила бюстом в машині
Така коротка перука повністю змінила образ зірки, який ми звикли на ній бачити

Нещодавно Кардашян знялась у різноманітних купальниках на пляжі та повторила культовий сексі образ Клаудії Шиффер. Загалом вона відома своїми спокусливими луками і модними експериментами, які часто мають неприємні наслідки.

Як відомо, Кім виховує чотирьох дітей від колишнього чоловіка, репера Каньє Вест: 12-річну Норт, 9-річного Сейнта, 7-річну Чикаго і 6-річного Псалма. Її старша донька, як і мама, захоплюється створенням стильних аутфітів.

А не так давно ТаблоID детально розповідав про успіх зіркової родити та діяльність кожного її з членів.

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