60-річна Херлі у яскравому купальнику посвітила пружним тілом у Греції. Фото

Британська акторка Елізабет Херлі, яка нещодавно показувала розваги зі своїм коханим, американським співаком Біллі Рей Сайрусом, захопила свіжим літнім контентом.

60-річна знаменитість опублікувала кадр, на якому позувала у купальнику власного бренду, що складався з червоного верху і леопардового низу. Вона ефектно позувала біля будинку, демонструючи струнку талію і пишний бюст.

"Кожен день мого життя – день бікіні. Але чомусь я пропустила публікацію до офіційного Міжнародного дня бікіні! Ось фото з моєї відпустки в Греції, щоб компенсувати це", — зазначено під фото.

Актриса поспокушала підписників своїми формами. До речі, у цьому ліфі для купання зірка вже з'являлася, але комбінувала його з іншими трусиками Фото instagram

Ліз відома своїм молодим виглядом і підтягнутим тілом, яким частенько хвалиться у відпустках. А нещодавно вона у бікіні ефектно половила сонце на Мальдівах.

Одним із секретів краси акторки є сон у бюстгальтері. Вона запевняє, що так її груди не втрачають форму. Також вона зізнавалася, що не ходить до спортзалу, а в її раціоні є хліб і тортики.

Нагадаємо, Херлі є мамою 23-річного сина Деміена. Хлопець не рідко з'являється з актрисою на світських подіях. А віднедавна Елізабет крутить роман із батьком Майлі Сайрус.