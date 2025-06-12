60 можуть виглядати так: ювілярка Ліз Херлі ефектно вистрибнула з торта в оточенні гарячих молодиків. Фото, відео
Британська акторка Елізабет Херлі, яка 10-го червня відсвяткувала своє 60-річчя, стала героїнею символічної фотозйомки для журналу своєї подруги, фотографки Еллен фон Унверт.
Ювілярка, вбрана в корсетне боді та з прикрасою з пір'я на голові, перед камерою вистрибнула з торта. Для обкладинки ж вона попозувала в ошатній сукні - звісно, з глибоким декольте, які обожнює.
"Торт, діаманти та Versace… чого ще може бажати дівчина?", - зізналася Ліз.
У фотозйомці Херлі склали компанію молодики-танцюристи. У житті ж, як відомо, серце красуні зайнята кантрі-співаком Біллі Реєм Сайрусом.
Нагадаємо, про свій роман знаменитості оголосили в квітні, поділившись у соцмережі спільним фото. Як відомо, і Елізабет, і Біллі Рей - розлучені. У кінозірки за плечима один шлюб, а в батька співачки Майлі Сайрус - уже три.
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