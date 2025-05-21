Жодного слова про Сурі: Том Круз розчарував фанів дивною відповіддю на запитання про День батька
Американський актор Том Круз наразився на критику в мережі, давши, м'яко кажучи, не надто вдалу відповідь на запитання про День батька. Він ні словом не згадав ні своїх прийомних дітей, 32-річну Ізабеллу та 30-річного Коннора, ні, тим паче, єдину біологічну дочку, 19-річну Сурі.
"День батька (15-те червня) не за горами. Яким був би для вас ідеальний день батька?", - поцікавилася в Тома журналістка E! News на червоному хіднику прем'єри фільму "Місія нездійсненна: Фінальна розплата" у Нью-Йорку.
"Просто повеселитися, друже. Знімати фільми, великі пригоди, добре провести час", - відказав 62-річний Круз.
Під відео з цією розмовою на YoyTube люди лишають розчаровані коментарі.
"Просте запитання про День батька - і він не в змозі відповісти. Він дійшов до того, що все, про що він може розмовляти - це фільми і його любов до фільмів. А як щодо бути батьком, Томе? Були часи, коли це було для тебе важливим. Сумно за цього чоловіка", - пишуть коментатори.
"Може, час уперше за 15 років побачити доньку?.. Йому нецікаво відповідати на питання про батьківство. Його величезний провал...", - зазначають інтернет-користувачі.
Одначе дехто став і на бік Круза, мовляв, той просто не очікував такого запитання і було нечемно з боку журналістки його ставити. Ба більше, хтось із коментаторів написав, що якщо хтось і винен в тім, що Том не спілкується з Сурі, то це її мама, акторка Кеті Хомс.
Нагадаємо, подейкують, Том Круз викреслив доньку зі свого життя, оскільки вона не належить до саєнтологічної церкви. Актор буцімто оплачує вищу освіту спадкоємиці, а от інформацію про те, що, досягнувши повноліття, Сурі отримала мільйони доларів із трастового фонду, заснованого для неї зірковим татом, Кеті спростувала.
Як відомо, в 18 років Сурі офіційно відмовилася від батькового прізвища, взявши замість нього друге ім'я матері.
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