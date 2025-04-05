"Чортове життя": заплакана Торі Спеллінг поділилася своїм страхом щодо смерті

Фото з Instagram Торі Спеллінг

51-річна американська акторка Торі Спеллінг розплакалася під час свого подкасту misSPELLING та зізналася, чого насправді боїться.

Про це пише видання People.

Торі розповідала, що є матір'ю одиначкою для своїх 5-х дітей: 18-річного Ліама, 16-річної Стелли, 13-річної Хетті, 12-річного Фінна та 8-річного Бо.

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"Зараз мені 51 і я знову самотня, у мене 5 дітей, тому я навіть не знаю, що мене чекає в майбутньому", - зізналася Торі.

Спеллінг зазначила, що не сидить на сайтах знайомств, бо не хоче бути з кимось.

"Я просто не хочу бути одна", - додала Спеллінг.

Спеллінг розплакалася на подкасті

Акторка розплакалася та заявила, що не хоче помирати на самоті.

"Ви мене знаєте, я налаштована позитивно. Я просто, просто не хочу помирати на самоті. Я не знаю, що роблю. Таке чортове життя, все це лайно", - додала Торі.

Спеллінг навіть намагалася пожартувати:

"Вони повинні взяти мій ДНК, якщо почнеться світова війна. Якою б я не була, я витривала. Але що це дасть в кінці?"

Нагадаємо, Торі Спеллінг та її колишній чоловік, Дін МакДермотт прожили у шлюбі 18 років. Влітку 2023 року оголосили про своє розлучення. Не секрет, що екскоханий Торі був їй не вірним, але жінка пробачала його зради.

Протягом кількох років перед розлученням пара не мала сексуальних стосунків й Дін звинувачує у цьому хатню свиню, яку Торі пускала у їхнє ліжко.

До речі, зірка відкрито говорить, що живе у фінансовій скруті. Якось вона жалілася, що не має грошей на освіту для своїх 5-ти дітей й припускала, що їй доведеться йти на OnlyFans. Але колишньому, здається, все одно на проблеми Торі, він вимагає від неї аліментів для себе.