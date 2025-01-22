Трінчер розказала, чому пів року не ходить на побачення, і пожалілася на спільну рису своїх залицяльників

Співачка та акторка Анна Трінчер, яка у листопаді 2024-го розлучилася з блогером Олександром Волошиним, розказала про своє особисте життя.

Зірка зізналася, що нині не витрачає ресурс на чоловіків, і пригадала одного зі своїх не дуже порядних залицяльників.

Трінчер, яка нині утримується від побачень, розповіла про вечерю з українцем і її завершення. Анна також пояснила, чому поки не планує вступати у стосунки.

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"Це не вперше і дуже образливо для мене. Вже пів року, як я взагалі не ходжу на побачення. По-перше, я не відчуваю, що у мене є ресурс, час. По-друге, не відчуваю, що мені це було потрібно, будувати будь-які стосунки. По-третє, я відновлюю себе після стосунків, які мене дуже травмували", - розказала про свій нинішній вибір Анна.

"Накипіло... Вперше за пів року вирішила піти на вечерю... Ну, думаю, чому я через когось в минулому закриваю своє серце до майбутнього. Я ж не повинна з першого погляду закохатись і тільки після того іти на побачення", - пояснила своє рішення виконавиця

Трінчер зазначила, що намагається відновити свою цілісність, щоби притягнути такого самого чоловіка.

"Достатньо довгий час я маю такий single-період і мені в ньому дуже класно. Була за кордоном, познайомилася з чоловіком випадково і він мене запросив повечеряти. Я подумала: "чом би й ні? Сходжу". Ми повечеряли і на цьому наше спілкування закінчилось", - розповіла Трінчер.

Акторка зізналася, що чоловіки хизувалися зустріччю з нею, ба більше, вигадуючи і прибільшуючи події зустрічі

"Ситуація сюр. 30-річний чоловік вихваляється абсолютно рандомній людині зустріччю зі мною. Говорячи неоднозначно, мовляв, "провели час разом після концерту", а це пізній час, звичайно", - розповіла Анна про одного зі своїх залицяльників.

"Щоразу на побаченнях купа думок і напруга. "А чому він мене покликав? Він покликав мене, як особистість, чи як співачку Аню Трінчер? А з чим він прийшов? Чого хоче? Яка його ціль?"", - поділилася думками зірка

Трінчер щаслива, що більше не живе ілюзіями, а аналізує чоловіків

Нагадаємо, раніше Трінчер розповідала, як її змінив рік після розлучення та чи приймає вона залицяння від чоловіків.