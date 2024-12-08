Дружина Остапчука в атласній сукні показалася в його обіймах на останніх тижнях вагітності. Фото

Юлія Леськова 8 грудня, 13:59
Володимир Остапчук з дружиною на фото
Фото Марта Адамчук

Вагітна дружина шоумена Володимира Остапчука, Катерина замилувала ніжними обіймами з чоловіком.

Світлинами вона поділилася у своєму Instagram.

Катя опублікувала фото, а яких позує у білій атласній сукні, яка ідеально підкреслила округлий животик молодиці. А позаду її обіймає Володимир, який одягнутий у total black.


"38-й тиждень", - написала Остапчук.

Катерина Остапчук вагітна на фото

Катерина за кілька днів чи тижнів до пологів показала ніжні фото

Фото Марта Адамчук
Катерина Остапчук з чоловіком на фото
Фото Матра Адамчук
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Фото Марта Адамчук

Нагадаємо, днями Катерина розповіла про освідчення Володимира Остапчука, якого не було та про сварки в родині.

Як відомо, також вона розказувала, чи планують вони з Вовою другу дитину.

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