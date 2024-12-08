Дружина Остапчука в атласній сукні показалася в його обіймах на останніх тижнях вагітності. Фото

Вагітна дружина шоумена Володимира Остапчука, Катерина замилувала ніжними обіймами з чоловіком.

Світлинами вона поділилася у своєму Instagram.

Катя опублікувала фото, а яких позує у білій атласній сукні, яка ідеально підкреслила округлий животик молодиці. А позаду її обіймає Володимир, який одягнутий у total black.

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"38-й тиждень", - написала Остапчук.

Катерина за кілька днів чи тижнів до пологів показала ніжні фото Фото Марта Адамчук

Яке фото вам сподобалося найбільше? Фото Марта Адамчук

Нагадаємо, днями Катерина розповіла про освідчення Володимира Остапчука, якого не було та про сварки в родині.

Як відомо, також вона розказувала, чи планують вони з Вовою другу дитину.