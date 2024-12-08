Дружина Остапчука в атласній сукні показалася в його обіймах на останніх тижнях вагітності. Фото
Вагітна дружина шоумена Володимира Остапчука, Катерина замилувала ніжними обіймами з чоловіком.
Світлинами вона поділилася у своєму Instagram.
Катя опублікувала фото, а яких позує у білій атласній сукні, яка ідеально підкреслила округлий животик молодиці. А позаду її обіймає Володимир, який одягнутий у total black.
"38-й тиждень", - написала Остапчук.
Нагадаємо, днями Катерина розповіла про освідчення Володимира Остапчука, якого не було та про сварки в родині.
Як відомо, також вона розказувала, чи планують вони з Вовою другу дитину.
Приєднуйтесь до дискусії