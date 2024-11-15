Дружина Остапчука заселфилася топлес на останніх тижнях вагітності
Дружина шоумена Володимира Остапчука Катерина, яка днями таки здійснила плани щодо довгоочікуваної "вагітної зйомки", схоже, немає жодних секретів від своєї аудиторії.
24-річна майбутня мама запостила фото топлес і засвітила чималий животик на останніх строках вагітноісті.
"2 тижні до доношеної вагітності", - повідомила Катерина.
Катерина також зізналася, що роздратована через набряки на обличчі, однак натомість отримала купу компліментів від підписниць і квіти від коханого.
Як відомо, Катерина і Володимир вже визначилися з ім'ям майбутнього сина. Раніше Остапчук зізнавалася, що хвилюється перед пологами, та розказувала про вже встановлену домовленість з сином.
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