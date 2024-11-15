Дружина Остапчука заселфилася топлес на останніх тижнях вагітності

фото MARTA_ADAMCHUK

Дружина шоумена Володимира Остапчука Катерина, яка днями таки здійснила плани щодо довгоочікуваної "вагітної зйомки", схоже, немає жодних секретів від своєї аудиторії.

24-річна майбутня мама запостила фото топлес і засвітила чималий животик на останніх строках вагітноісті.

"2 тижні до доношеної вагітності", - повідомила Катерина.

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За час вагітності Катерина набрала небагато кіло, що здивувало деяких її підписників

І хоча аудиторія дорікала майбутній мамі за демонстрацію оголеного живота, ці слова, схоже, аж ніяк не зачепили її

Катерина також зізналася, що роздратована через набряки на обличчі, однак натомість отримала купу компліментів від підписниць і квіти від коханого.

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Як відомо, Катерина і Володимир вже визначилися з ім'ям майбутнього сина. Раніше Остапчук зізнавалася, що хвилюється перед пологами, та розказувала про вже встановлену домовленість з сином.