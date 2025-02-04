Підтримай нас, аби ми без обмежень могли продовжувати роботу – долучайся до Клубу УП!
Підтримай роботу журналістів УП

"Пишна, але підтягнута": Верба в спідньому похвалилась фігурою через 5 місяців після пологів

Карина Тімкова 4 лютого, 09:55

Блогерка Юлія Верба, яка любить ділитися з підписниками деталями схуднення, показала зміни у своєму тілі через майже 5 місяців після пологів.

У своїх Insta-сторіс 21-річна дівчина постала у самій білизні зеленого кольору. На відео вона покрутилась перед дзеркалом, демонструючи свою струнку талію та пишний бюст.

Юлія Верба показалася в спідньому

Верба народила доньку у вересні

"Можете оцінити, як виглядає моя фігура. Така зараз соковита, пишна. Мені ще багато треба скинути. Але за рахунок того, що присутній спорт, то фігура підтягнула. Пишна, але підтягнута", — сказала Верба.


Блогерка Верба у білизні

Молода мама посвітила ласими формами

Фото і скріни з Instagram Верби
Юлія Верба після пологів

Сексі блогерка явно кайфує від своєї фігури

Нагадаємо, свого первістка, Розу, Юлія народила 18 вересня минулого року. Тоді їй робили кесарів розтин. А вже через півтора тижні дівчина показала, як виглядає її фігура.

Читайте також:

Три квартири, дві машини та ювелірка: 21-річна Верба розказала про кримінальне минуле нареченого та вразила своїми статками і щомісячним заробітком

"Рідна кровинка": блогерка Верба показала личко новонародженої доньки. Фото

"Картьє вийшло з чату": Верба через свої прикраси опинилася у травмпункті. Фото

Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів