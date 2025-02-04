"Пишна, але підтягнута": Верба в спідньому похвалилась фігурою через 5 місяців після пологів

Блогерка Юлія Верба, яка любить ділитися з підписниками деталями схуднення, показала зміни у своєму тілі через майже 5 місяців після пологів.

У своїх Insta-сторіс 21-річна дівчина постала у самій білизні зеленого кольору. На відео вона покрутилась перед дзеркалом, демонструючи свою струнку талію та пишний бюст.

Верба народила доньку у вересні

"Можете оцінити, як виглядає моя фігура. Така зараз соковита, пишна. Мені ще багато треба скинути. Але за рахунок того, що присутній спорт, то фігура підтягнула. Пишна, але підтягнута", — сказала Верба.

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Молода мама посвітила ласими формами Фото і скріни з Instagram Верби

Сексі блогерка явно кайфує від своєї фігури

Нагадаємо, свого первістка, Розу, Юлія народила 18 вересня минулого року. Тоді їй робили кесарів розтин. А вже через півтора тижні дівчина показала, як виглядає її фігура.