"Пишна, але підтягнута": Верба в спідньому похвалилась фігурою через 5 місяців після пологів
Блогерка Юлія Верба, яка любить ділитися з підписниками деталями схуднення, показала зміни у своєму тілі через майже 5 місяців після пологів.
У своїх Insta-сторіс 21-річна дівчина постала у самій білизні зеленого кольору. На відео вона покрутилась перед дзеркалом, демонструючи свою струнку талію та пишний бюст.
"Можете оцінити, як виглядає моя фігура. Така зараз соковита, пишна. Мені ще багато треба скинути. Але за рахунок того, що присутній спорт, то фігура підтягнула. Пишна, але підтягнута", — сказала Верба.
Нагадаємо, свого первістка, Розу, Юлія народила 18 вересня минулого року. Тоді їй робили кесарів розтин. А вже через півтора тижні дівчина показала, як виглядає її фігура.
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