"Смак неможливо купити": в мережі висміяли дизайн запрошення на весілля Безоса з Санчес

Джефф Безос і Лорен Санчес скоро стануть подружжям Фото Getty Images

У Венеції вже днями відбудеться весілля засновника Amazon Джеффа Безоса та його обраниці Лорен Санчес, на яке, подейкують, грошовиті закохані витратять 15-20 мільйонів доларів.

А от на чему парі вдалося зекономити, так це, схоже, на запрошеннях. Одне з них потрапило до журналістів, і з дизайну тепер збиткуються користувачі соцмереж. Про це пише BuzzFeed.

До речі, як і передрікали, починається текст запрошення з прохання пари не дарувати подарунки, а натомість задонатити до одного з обраних Джеффом та Лорен фондів.

Метелики, зірочки, бабка, пір'ячко, гондольєри та місточок - усю цю милоту щедро розкидано навколо тексту.

Ось так виглядає запрошення на весілля Джеффа та Лорен Фото з Х

"Смак неможливо купити... Найпотворніше запрошення евер... Уявіть, що ви - мультимультимільярдер і це - дизайн запрошення на ваше весілля. Щось намальоване за допомогою Canva 15-річкою... Усі ці гроші - і ви не змогли заплатити комусь, щоби вам створили запрошення, яке би виглядало пристойно? Що це за гівно з Picsart... Ви можете бути мільярдером, але ваші весільні запрошення все одно виглядають як несмак і в них читається інфантильність", - висміюють люди Безоса та Санчес.

Як відомо, мешканці Венеції влаштували протести проти проведення помпезного весілля в їхньому місті.

Нагадаємо, 55-річна Лорен стане другою дружиною 61-річного Джеффа. Мільярдер закрутив роман, будучи одруженим зі своєю попередньою супутницею життя, Маккензі Безос. Публічно в цьому зізнатися чоловікові довелося, коли його стали шантажувати дікпіком, який він надіслав своїй любасці.