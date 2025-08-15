"Якщо вкласти декілька тисяч $ в зовнішність": дружина Павліка похвалилася своїм перетворенням. Відео

Марія Ткаченко - 15 серпня, 17:45
Катерина Репяхова
Фото і скріни з Instagram Репяхової

Дружина співака Віктора Павліка, блогерка Катерина Репяхова показала, як змінилася її зовнішність за останні декілька років.

Молодиця виклала в Instagram відео, в якому порівняла своє "до" та "після".

"На відео "до" я з мейком, на відео "після" без. І тут мова не тільки про пластичні операції. Пудрове напилення брів і вирівнювання зубів також дуже повпливати", - зазначила вона.


Дружина Віктора Павліка

Катерина пригадала колишню себе

Дружина Віктора Павліка

Блогерка не приховує, що робить ін'єкції в губи

Нагадаємо, свого часу Катя розказувала, як довго йшла до рішення зробити ринопластику і як вчинила, коли одна з коментаторок написала їй, що в неї "ніс у вигляді члена".

Як відомо, 31-річна Репяхова зробила вже декілька пластичних операцій на підборідді, останню - лише в червні. 59-річний Віктор Франкович не приховує, що не в захваті від втручань дружини у її тіло. Якось він навіть грозив їй розлученням (не спрацювало).

