"Мені є що пред'явити": Розовий про розлучення, шлюбний контракт та чи зраджував дружину

Скріншот з YouTube

Військовослужбовець та комік Віктор Розовий, який нещодавно заявив про розлучення зі своєю дружиною Ольгою Мерзлікіною, прокоментував свій шлюб з нею, пояснив, чому вони розлучилися й чи мала пара шлюбний контракт.

За словами Віктора, він з Ольгою вже офіційно розлучений. Комік зазначив, що перед весіллям пара підписувала шлюбний контракт.

"У нас був шлюбний контракт, ми підписували. Він був в тому, що все, що моє - моє. Все, що її, то її. А контракт при розлученні... Ну пса мого у мене немає любимого", - сказав Розовий в інтерв'ю YouTube-каналу "Ісландія".

Як відомо, торік Розовий отримав серйозне поранення на фронті і пройшов довгий шлях реабілітації Фото з Instagram

Комік каже, що він та Оля просто не підходять одне одному, і він до самого кінця залишався чесний з нею та аудиторією.

"Ми не люди одне одного. У якомусь коментарі я написав, що сумувати не буду. Так, може так когось це обурило. Жінок з Польщі. Але це правда. Я щиро написав, до кінця щирий був", - додав він.

Комік зазначив, що поки у нього немає нових стосунків

Віктор каже, що був взагалі не проти, аби колишня подала на розлучення, а також заперечив звинувачення Мерзлікіної у зраді. Він звернувся до жінок, які досі звинувачують його у цьому, й закликав не проєктувати на нього зради інших чоловіків.

"Я був не проти, щоби вона подала на розлучення. Ну ми разом, це спільне рішення обох. Я скажу так, що ці жінки, що пиз**ть на мене, не проєктуйте на мене зради своїх чоловіків. Це взагалі не та ситуація", - пояснив Розовий.

Також комік заявив, що його дружина жодного разу не приїздила до нього, поки він був на фронті, проте їхнє розлучення ніяк не пов'язане з його пораненням.

"Нуль разів вона їхала до мене. Але це не пов'язано з пораненням, в цьому питанні вона достойна людина. Її тригернуло, вона не змогла лишитися цього", - зазначив Віктор.

Віктор зазначає, що не збирається розкривати деталі розлучення з поваги до колишньої

Рішення про розлучення було прийняте не одразу, адже подружжя намагалося врятувати свій шлюб.

"Ми намагалися врятувати шлюб, але це була така мозго**бка, що ну його на**й. Напевно, це не працює. Ми ж розлучилися. Ми зустрічалися з 2012 року, але з перервами, з дуже великими перервами, ми розходилися і не один раз", - розповів він.

До речі, Віктор зазначив, що зараз повністю сконцентрований на своїй реабілітації та збирається повернутися у гумор

Розовий зізнається, що має повагу до своєї колишньої дружини, тому не буде розкривати справжніх причин їхнього розлучення.

"Я сказав, що сумувати не буду, але повага до неї у мене є. Я ж тому і не розкриваю всі подробиці. Хоча, напевно, щоби я не розкривав, це більше у її інтересах. Мені однозначно є що пред'явити, але подробиць розкривати не буду", - підсумував він.

Нагадаємо, колишня дружина Віктора Розового звинуватила його у зраді, пізніше він ці закиди заперечив, закликавши шанувальників не навішувати на нього ярликів.

До речі, пара одружилася у березні 2024-го року, а вже за кілька днів після весілля Віктор отримав важке поранення на фронті.