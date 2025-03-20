Sia подала на розлучення з чоловіком і розсекретила ім'я їхньої 11-місячної доньки

Австралійська співачка Sia (Сія Ферлер) подала на розлучення зі своїм чоловіком, продюсером Деном Бернардом після двох років шлюбу.

Також із документів стало відомо ім'я дитини, яка таємно народилась у пари у 2024 році. Про це повідомляє TMZ.

49-річна Sia подала заяву до суду в середу, 19 березня. У документах вона зазначила, що її союз із Бернардом розпався через "непримиренні розбіжності", а датою їхнього офіційного розставання вказала 18 березня 2025 року.

Співачка також просить суд надати їй повну юридичну та фізичну опіку над їхньою 11-місячною донькою Сомерсалт Вандер. Водночас Sia не заперечує проти того, щоб її екскоханий мав право на зустрічі з дитиною.

Крім того, артистка подала клопотання про позбавлення суду права призначати Бернарду аліменти. Поки що невідомо, чи укладали вони шлюбний договір перед весіллям у грудні 2022 року.

Нагадаємо, це вже другий шлюб Sia. У 2014 році вона вийшла заміж за режисера Еріка Ленга, однак через два роки вони розлучилися. Власних дітей у співачки тоді не було, проте у 2019 році вона всиновила двох 18-річних хлопців. Відтоді один з них вже встиг стати батьком двох малюків.

А до списку зіркових розставань також доєдналися Комаров з Кучеренко, Арестович, Ляшко, Лопес з Аффлеком, Пятов і Джессіка Альба.