Тато на беквокалі: Бекхем похвалилася співочим талантом молодшого сина. Відео

Фото з Instagram Вікторії Бекхем

Британська дизайнерка Вікторія Бекхем похвалилася талантом свого молодшого сина, 20-річного Круза.

У своєму Instagram Вікі показала відео, на якому юнак грає на гітарі та співає баладу своїм батькам. А його тато, футболіст Девід Бекхем йому підспівує.

"З такою підтримкою, як у Круза, він приречений на успіх", - пожартувала вона.

Круз з батьками відпочиває на яхті

Бекхем завжди підтримує своїх дітей

Нагадаємо, нещодавно Круз Бекхем замилував романтичними фото зі своєю 29-річною коханою.

До речі, сини Бекхемів - Круз та Ромео - нещодавно заблокували свого старшого брата та його дружину Ніколу Пельтц у соцмережах. Це сталося на тлі численних чуток про розкол у зірковій родині.

Зокрема, інсайдери стверджують, що первісток Вікторії та Девіда віддалився від своїх батьків через напружені стосунки його матері та дружини. Вікі нібито звинувачувала Ніколу у тому, що та "вкрала її сина" і називала "змією", а невістка у свою чергу дорікала свекрусі віком.