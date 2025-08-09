Тато на беквокалі: Бекхем похвалилася співочим талантом молодшого сина. Відео

Юлія Леськова - 9 серпня, 15:50
Вікторія Бекхем та Девід Бекхем позують для фото
Фото з Instagram Вікторії Бекхем

Британська дизайнерка Вікторія Бекхем похвалилася талантом свого молодшого сина, 20-річного Круза. 

У своєму Instagram Вікі показала відео, на якому юнак грає на гітарі та співає баладу своїм батькам. А його тато, футболіст Девід Бекхем йому підспівує. 

"З такою підтримкою, як у Круза, він приречений на успіх", - пожартувала вона. 


Молодший син Вікторії та Девіда Бекхемів

Круз з батьками відпочиває на яхті

Девід Бекхем підспівав синові

Бекхем завжди підтримує своїх дітей

Нагадаємо, нещодавно Круз Бекхем замилував романтичними фото зі своєю 29-річною коханою. 

До речі, сини Бекхемів - Круз та Ромео - нещодавно заблокували свого старшого брата та його дружину Ніколу Пельтц у соцмережах. Це сталося на тлі численних чуток про розкол у зірковій родині. 

Зокрема, інсайдери стверджують, що первісток Вікторії та Девіда віддалився від своїх батьків через напружені стосунки його матері та дружини. Вікі нібито звинувачувала Ніколу у тому, що та "вкрала її сина" і називала "змією", а невістка у свою чергу дорікала свекрусі віком. 

