"Почувається зрадженою Брукліном": інсайдер про те, як Бекхем обзиває свою невістку і чому загострилися їхні стосунки

Фото з Instagram Вікторії Бекхем

Останнім часом у дружній родині Бекхемів нібито існує розлад між ними та старшим сином Брукліном. До речі, первісток подружжя навіть не з'явився на святкуванні 50-річчя свого батька та день народженні матері. Ходили чутки, що це через те, що середній син родини зустрічається з колишньою старшого.

Однак інсайдери стверджують, що Бруклін відсторонився від сім'ї через погані стосунки його мами Вікторії та дружини Ніколи Пельтц, пише Daily Mail.

Друзі Вікі розповідають, що дизайнерка неодноразово називала свою невістку "гадюкою", яка намагається відібрати у неї сина.

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"Вікторія досить часто розповідає друзям те, яка Нікола "гадюка" і що вона почувається зрадженою Брукліном. Це ситуація з поглинанням і все зводиться до стосунків між Вікторією і Ніколою. У певному сенсі, Бруклін одружився зі своєю матір'ю в обличчі Пельтц. Нікола - дуже сильна жінка і вона хоче створити власний сімейний бренд, що означає - вилучити Брукліна з-під впливу його батьків", - пояснює джерело близьке до Бекхемів.

До речі, зі слів інсайдерів, Девід Бекхем довгий час грав роль миротворця для родини.

"Девід був великим миротворцем у родині, намагався все виправити, але тепер він покинув всі спроби. Складається враження, що Нікола ізолювала Брукліна від усіх. Вона дуже впевнена у собі, набагато більше, ніж Вікторія. І вона головна у стосунках. Вікторія не головна у домі Бекхемів - все крутиться навколо Девіда", - йдеться у виданні.

Первісток зіркового подружжя вже пропустив чимало сімейних застіль

Також зазначається, що між жінками виникали конфлікти через їдке почуття гумору Вікі.

"Вікторія має вбивчий гумор і дуже добре вміє критикувати. Нікола ж не смішна і не вміє іронізувати. Тож це призвело до того, що дружина первістка Бекхемів почала "вибухати" і жартувати про старість. "Коли мені виповниться 50", "О, я весь час забуваю, що ти вже була у 1980-х". Звісно Бекхем це ненавидить", - зауважив інсайдер.

До слова, такий розлад в родині тільки шкодить сімейному бренду Бекхемів, який базується на єдності.

"Але ці історії не шкодять бренду Ніколи та Брукліна. Навпаки. Це допомагає їм сприйматися, як окрема родина, а не супутники Бекхемів. Нікола вважає, що Брукліну потрібно подорослішати та рухатися далі. Їй не подобається, коли він намагається наслідувати батька своїми татуюваннями, схожим одягом і зачіскою, тому він дещо змінив свій вигляд", - пояснила джерело.

Однак є інсайдери, які зазначають, що Нікола не керує Брукліном, а навпаки - вони одне ціле настільки, що якщо завдати шкоди комусь одному, то інший переживатиме це так само важко.

Вікторія та Нікола змагаються за увагу Брукліна

До речі, нещодавно ТаблоID детально розповів, що відбувалася у родині Бекхемів, починаючи від весілля Брукліна та Ніколи.

До речі, подейкують, що первісток Бекхемів хотів прийти на день народження тата, проте той йому відмовив.