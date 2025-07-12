Розкол серед Бекхемів поглиблюється? Найближчі родичі Брукліна заблокували його в Instagram

Фото з Instagram Брукліна Бекхема

Здається, розкол у родині британської дизайнерки Вікторії Бекхем та футболіста Девіда Бекхема перейшов на новий рівень.

26-річного первістка зіркового подружжя, Брукліна та його дружину, акторку Ніколу Пельтц у соцмережах заблокували його брати - 22-річний Ромео та 20-річний Круз, пише видання Daily Mail.

Це сталося після того, як Бруклін та Нікола опублікували у своєму Instagram привітання з днем народження молодшої доньки родини Бекхем, Харпер Севен.

Такий вчинок середнього та молодшого синів Вікі та Девіда ще більше підігрів чутки про кризу в родині Бекхемів.

Бруклін зі своїм братом Ромео Фото з Instagram Брукліна Бекхема

Родина Бекхемів у повному складі Фото з Instagram Брукліна Бекхема

Нагадаємо, спочатку інсайдери стверджували, що між Брукліном та Ромео сталася сварка через дівчину. Зазначалося, що середній син почав зустрічатися з колишньою дівчиною свого старшого брата Кім Тернбулл.

Після цього Бруклін та його дружина перестали з'являтися на родинних святах Бекхемів. Зокрема вони пропустили 50-річчя Девіда та день народження Вікі.

Пізніше у мережі з'явилася інформація, що конфлікт у родині виник через часті сварки між Вікторією та її невісткою. Тоді зазначалося, що Вікі та Нікола частенько ображали одна одну, зокрема молода дружина Брукліна докоряла його матері віком.

До речі, нещодавно Бруклін та Нікола придбали будинок у США й мешкатимуть тепер там.