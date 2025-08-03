Первісток Бекхемів та його дружина поновили весільні обітниці

Фото з Instagram Брукліна Бекхема

Первісток британської дизайнерки Вікторії Бекхем та футболіста Девіда Бекхема, 26-річний Бруклін і його дружина, 30-річна акторка Нікола Пельтц поновили свої весільні обітниці.

Про це пише видання People.

Згідно з інформацією, це сталося у суботу, 2 серпня.

"Цей захід присвячений вшануванню кохання та відданості, які вони будували разом протягом багатьох років, та створенню спогадів, які залишаться з ними назавжди", - сказав інсайдер.

Колись інсайдер заявляв, що Нікола бажає створити власний сімейний бренд, проте це неможливо, поки Бруклін не відокремиться від своїх батьків, чия родина - бренд вже роками

До речі, за даними видання, на весіллі пари, яке відбулося у 2022-му році, Вікторія зіпсувала їм свято. Зазначається, що Бекхем вийшла на сцену замість невістки, аби станцювати перший танець.

Як пояснює джерело, ведучий весілля покликав на сцену Брукліна і попросив вийти "найкрасивішу жінку у приміщенні". Та замість нареченої на сцену піднялася мати.

Дехто з очевидців зазначив, що після цього Нікола у сльозах вибігла зі святкової зали.

Тож можливо, поновлення обітниць якось пов'язане із зіпсованим весіллям?

Нагадаємо, нещодавно конфлікт у родині Бекхемів став ще помітніший - молодші брати Брукліна - Ромео та Круз - заблокували його та Ніколу у соцмережах.

Крім того, Нікола та Бруклін придбали будинок у США та переїхали з Британії.

За словами інсайдерів, розкол у родині трапився через погані стосунки Вікі з невісткою. Мовляв, Нікола постійно дорікала Бекхем віком, а та - заявляла, що молодиця "вкрала у неї сина".