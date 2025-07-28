Футболка батька, ошатний лук та гітара: молодший син Бекхемів замилував романтичними кадрами з 29-річною коханою

Карина Тімкова - 28 липня, 16:45

Молодший син Девіда й Вікторії Бекхемів, 20-річний Круз Бекхем потішив новим контентом зі своєю коханою, 29-річною співачкою Джекі Апостел.

У своєму Instagram юнак опублікував добірку світлин, на яких позував у білих штанях і футболці поло. Джекі тим часом вбралась у чорну максісукню з пікантним вирізом.

Також син футболіста показався в формі свого батька з часів, коли той грав у "Манчестер Юнайтед" під номером сім.

Син Бекхемів попозував з коханою у спокусливому луці

Парочка весело провела час

Фото instagram

Молодший син Бекхемів з гітарою заспівав на святі тестя

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Молодший син Бекхемів прогулявся містом у футболці з номером Девіда

Круз пишається успіхами Девіда і додав його форму до свого гардероба

Молодший син Бекхемів показався з дівчиною в куцих шортах

Закохані замилували романтичним контентом з відпочинку

Молодший син Бекхемів захопив виглядом зі своєю дівчиною

Круз та його обраниця мали ефектний вигляд

Молодший син Бекхемів обійняв кохану у пітканій сукні на святі

Куди ж без обіймів

Нещодавно Круз та Джекі відвідували вечірку, організовану Вікторією, щоб підтримати її на тлі сімейного конфлікту з його братом Брукліном, деталі якого ТаблоID нещодавно описав.

Стосовно самої парочки, то їх часто помічають на романтичних побаченнях. А ще Апостел супроводжувала свого бойфренда на заході його зіркових батьківНагадаємо, про їхні стосунки вперше стало відомо рік тому.

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