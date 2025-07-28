Футболка батька, ошатний лук та гітара: молодший син Бекхемів замилував романтичними кадрами з 29-річною коханою
Молодший син Девіда й Вікторії Бекхемів, 20-річний Круз Бекхем потішив новим контентом зі своєю коханою, 29-річною співачкою Джекі Апостел.
У своєму Instagram юнак опублікував добірку світлин, на яких позував у білих штанях і футболці поло. Джекі тим часом вбралась у чорну максісукню з пікантним вирізом.
Також син футболіста показався в формі свого батька з часів, коли той грав у "Манчестер Юнайтед" під номером сім.
Нещодавно Круз та Джекі відвідували вечірку, організовану Вікторією, щоб підтримати її на тлі сімейного конфлікту з його братом Брукліном, деталі якого ТаблоID нещодавно описав.
Стосовно самої парочки, то їх часто помічають на романтичних побаченнях. А ще Апостел супроводжувала свого бойфренда на заході його зіркових батьків. Нагадаємо, про їхні стосунки вперше стало відомо рік тому.
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