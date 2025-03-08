Бекхем у total black на показі свого бренду похвалилася сімейною групою підтримки. Фото

Фото з Instagram Вікторії Бекхем

Британська дизайнерка Вікторія Бекхем на Паризькому тижні моди пройшлася подіумом у total black свого бренду та показала у своєму Instagram свою стильну групу підтримки: чоловіка та дітей.

Вікі вийшла на подіум у стриманому, але ефектному образі: чорному светрі та класичних штанях.

"Як завжди прекрасна ніч. Щиро дякую моїй неймовірній команді! Я б не змогла це зробити без вас. Шлю поцілунки з Парижу", - написала вона.

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Свій елегантний образ Вікі доповнила прикрасами

Також вона похвалилася чоловіком Девідом Бекхемом, донечкою Харпер та синами: 22-річним Ромео та 20-річним Крузом зі своїми подружками.

Вони підтримували Вікі з перших рядів та сиділи коло головної редакторки Vogue Анни Вінтур.

"Я так вас люблю. Дякую, що прийшли підтримати мене", - додала вона.

Анна Вінтур (в окулярах), Девід Бекхем, Харпер Север, Круз з дівчиною Джекі Апостел (у синьому), Ромео та його пасія Кім. Старший син Бруклін та його дружина Нікола Пельтц не прийшли на показ

Фото з Instagram Вікторії Бекхем

Родина Бекхемів завжди підтримує одне одного на важливих заходах, приміром, нещодавно вони разом показалися на презентації реклами спідньої білизни, обличчям якої є Девід.

Також Вікі та Девіда днями запросили на вечірку короля Британії Чарльза ІІІ.