Бекхем у total black на показі свого бренду похвалилася сімейною групою підтримки. Фото
Британська дизайнерка Вікторія Бекхем на Паризькому тижні моди пройшлася подіумом у total black свого бренду та показала у своєму Instagram свою стильну групу підтримки: чоловіка та дітей.
Вікі вийшла на подіум у стриманому, але ефектному образі: чорному светрі та класичних штанях.
"Як завжди прекрасна ніч. Щиро дякую моїй неймовірній команді! Я б не змогла це зробити без вас. Шлю поцілунки з Парижу", - написала вона.
Також вона похвалилася чоловіком Девідом Бекхемом, донечкою Харпер та синами: 22-річним Ромео та 20-річним Крузом зі своїми подружками.
Вони підтримували Вікі з перших рядів та сиділи коло головної редакторки Vogue Анни Вінтур.
"Я так вас люблю. Дякую, що прийшли підтримати мене", - додала вона.
Родина Бекхемів завжди підтримує одне одного на важливих заходах, приміром, нещодавно вони разом показалися на презентації реклами спідньої білизни, обличчям якої є Девід.
Також Вікі та Девіда днями запросили на вечірку короля Британії Чарльза ІІІ.
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