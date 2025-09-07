Бекхем у сукні з декольте та сітчастим подолом посвітила стрункими ніжками на 23-річчі сина
Родина Бекхемів в ошатних образах зібралися на святкування 23-річчя середнього сина Ромео. Щоправда, гуляли на святі не у повному складі - первістка Бруклін з дружиною не з'явилися.
Британська дизайнерка Вікторія Бекхем на дні народження сина відтанцьовувала в елегантній сукні з шовку та сіточки чорного кольору та глибоким декольте.
"Люблю всіх", - підписав фото зі свята Ромео.
Нагадаємо, нещодавно Вікторія Бекхем похвалилася фото з останньої літньої поїздки з родиною на відпочинок.
До слова, розкол у родині Бекхемів вражає "масштабами". Під час свого другого весілля з Ніколою Пельтц Бруклін навіть не згадав своїх батьків у промові.
