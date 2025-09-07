Бекхем у сукні з декольте та сітчастим подолом посвітила стрункими ніжками на 23-річчі сина

Фото з Instagram Вікторії Бекхем

Родина Бекхемів в ошатних образах зібралися на святкування 23-річчя середнього сина Ромео. Щоправда, гуляли на святі не у повному складі - первістка Бруклін з дружиною не з'явилися.

Британська дизайнерка Вікторія Бекхем на дні народження сина відтанцьовувала в елегантній сукні з шовку та сіточки чорного кольору та глибоким декольте.

"Люблю всіх", - підписав фото зі свята Ромео.

Девід на свято до сина одягнув класичний костюм, а от Ромео був на "спорті"

Здається, Вікі непогано провела час на святкуванні

Харпер Север була одягнена у довгу чорну сукню

Молодший син Бекхемів, Круз засвітився на вечірці зі своєю коханою

Нагадаємо, нещодавно Вікторія Бекхем похвалилася фото з останньої літньої поїздки з родиною на відпочинок.

До слова, розкол у родині Бекхемів вражає "масштабами". Під час свого другого весілля з Ніколою Пельтц Бруклін навіть не згадав своїх батьків у промові.