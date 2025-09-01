"Найособливіша людина": Бекхеми зворушливо привітали з 23-річчям свого середнього сина

Марія Ткаченко - 1 вересня, 12:00
Ромео Бекхем

Ромео - середній син Девіда та Вікторії Бекхемів

Фото з Instagram Ромео Бекхема

1-го вересня свій день народження святкує середній син британської зіркової пари, Девіда та Вікторії Бекхемів. Ромео Бекхему виповнилося 23 роки.

Батьки привітали парубка у Instagram. Девід обрав архівний кадр, де ще зовсім малий Ромео сидить у надувному басейні, Вікторія ж - свіжішу світлину.

Син Бекхема

Бекхеми незчулися, як із цієї мацьопи виріс 23-річний парубок

Фото з Instagram Бекхема

"Із 23-ім днем народження, мій маленький хлопчику. Ти добрий, скромний, чемний, працьовитий та найособливіша людина для всіх, ми дуже тебе любимо, хай у тебе буде найособливіший день народження, дорослий хлопчику", - написав 50-річний батько.

"Із днем народження, Ромео! Ти - наше все, ми тебу дуже любимо. Твоя любов і доброта наповнює наші серця щодня!", - поділилася Вікі.

Син Бекхемів Ромео

Вікторія помилувалася голоторсим сином

Фото з Instagram Бекхем

Молодший брат іменинника, Круз привітав Ромео в сторіс.

"Люблю тебе, мужик. З днем народження", - зазначив він.

Ромео Бекхем в дитинстві

Дякуючи Крузу, тепер ми знаємо, який актор був крашем Ромео в дитинстві

Фото з Instagram Круза Бекхема

А от найстарший нащадок Бекхемів, Бруклін про день народження брата поки в мережі не згадав.

Як відомо, сестру, Харпер молодик та його дружина Нікола, на тлі епічного конфлікту в родині, з 14-річчям у липні все ж привітали. Нагадаємо, Круз та Ромео заблокували Брукліна в Instagram, давши зрозуміти, що вони на боці батьків. 

