"Найособливіша людина": Бекхеми зворушливо привітали з 23-річчям свого середнього сина
1-го вересня свій день народження святкує середній син британської зіркової пари, Девіда та Вікторії Бекхемів. Ромео Бекхему виповнилося 23 роки.
Батьки привітали парубка у Instagram. Девід обрав архівний кадр, де ще зовсім малий Ромео сидить у надувному басейні, Вікторія ж - свіжішу світлину.
"Із 23-ім днем народження, мій маленький хлопчику. Ти добрий, скромний, чемний, працьовитий та найособливіша людина для всіх, ми дуже тебе любимо, хай у тебе буде найособливіший день народження, дорослий хлопчику", - написав 50-річний батько.
"Із днем народження, Ромео! Ти - наше все, ми тебу дуже любимо. Твоя любов і доброта наповнює наші серця щодня!", - поділилася Вікі.
Молодший брат іменинника, Круз привітав Ромео в сторіс.
"Люблю тебе, мужик. З днем народження", - зазначив він.
А от найстарший нащадок Бекхемів, Бруклін про день народження брата поки в мережі не згадав.
Як відомо, сестру, Харпер молодик та його дружина Нікола, на тлі епічного конфлікту в родині, з 14-річчям у липні все ж привітали. Нагадаємо, Круз та Ромео заблокували Брукліна в Instagram, давши зрозуміти, що вони на боці батьків.
"Жахливий вигляд": Бекхем насмішила новою зачіскою чоловіка, яку він робив сам собі. Відео
Тато на беквокалі: Бекхем похвалилася співочим талантом молодшого сина. Відео
Бекхем під час релаксу на яхті помилувалася синами та дочкою в обіймах тата. Фото
Особлива сукня, зіркові гості та вечірка: син Бекхемів із дружиною повторили весільну церемонію, на якій не було його родини. Фото
Син Бекхемів проігнорував батьків під час промови на своєму другому весіллі та заступився за дружину