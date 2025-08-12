Особлива сукня, зіркові гості та вечірка: син Бекхемів із дружиною повторили весільну церемонію, на якій не було його родини. Фото

Старший син Девіда й Вікторії Бекхемів, 26-річний Бруклін і його дружина, 30-річна спадкоємиця мільйонного статку та акторка Нікола Пельтц, які днями поновили свої шлюбні обітниці, показали фото з події.

У своїх Instagram закохані поділилися романтичними моментами церемонії, на якій були присутні тільки родичі Ніколи. Бекхеми на тлі сімейної сварки не завітали до подружжя на свято.

"Цей день так багато значить для нас", — підписали вони допис.

Парочка відсвяткувала своє кохання просто неба Фото instagram

Бруклін і Нікола продовжують демонструвала силу своєї любові

Як відомо, офіційно парочка побралася навесні 2022-го

Церемонію провів батько акторки, мільярдер Нельсон Пельтц

Закохані повторили свої весільні обітниці

Головні герої цієї щасливої події злилися в цілунку на сходах

Бруклін з дружиною часто діляться своїми романтичними моментами з фанами

Пару підтримала родина Ніколи, її тато, мама, брати та сестри

Тим часом Девід і Вікторія Бекхеми у компанії інших дітей подорожують Європою

Куди ж без вечірки після церемонії. Для неї були підготовлені окремі аутфіти

Привітати пару також прийшли зіркові гості. Серед них актори Едрієн Броуді та Олівер Тревена

Вони також повторили танець наречених

Для створення такого ніжного образу Пельтц переробила весільну сукню своєї мами з 1980-х

"Тільки кохання", — написала обраниця сина футболіста

Який закоханий погляд

Нагадаємо, сварка подружжя з Бекхемами почалася після того, як Бруклін і Нікола перестали відвідувати важливі сімейні події. Пізніше інсайдер повідомив, нібито Девід і Вікі недолюблюють дружину сина і впевнені, що вона контролює та обмежує його.

А ось із родиною Пельтц первісток футболіста проводить чимало часу. До речі, нещодавно парочка переїхала у розкішний маєток в США, ще більше віддаляючися від Британії.

Попри те, що у мережі постійно обговорюють їхній конфлікт, молода пара продовжує ділитися своїми розвагами, пристрасними фото і навіть встигла знятися для глянцю. А ще закохані часто романтично святкують свої особливі дати.