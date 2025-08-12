Особлива сукня, зіркові гості та вечірка: син Бекхемів із дружиною повторили весільну церемонію, на якій не було його родини. Фото

Карина Тімкова - 12 серпня, 10:19

Старший син Девіда й Вікторії Бекхемів, 26-річний Бруклін і його дружина, 30-річна спадкоємиця мільйонного статку та акторка Нікола Пельтц, які днями поновили свої шлюбні обітниці, показали фото з події.

У своїх Instagram закохані поділилися романтичними моментами церемонії, на якій були присутні тільки родичі Ніколи. Бекхеми на тлі сімейної сварки не завітали до подружжя на свято.

"Цей день так багато значить для нас", — підписали вони допис.

Син Бекхемів із дружиною влаштували собі друге весілля

Парочка відсвяткувала своє кохання просто неба

Фото instagram

Син Бекхемів пригорнув дружину у весільній сукні на церемонії

Бруклін і Нікола продовжують демонструвала силу своєї любові

Син Бекхемів із дружиною поновили весільні обітниці

Як відомо, офіційно парочка побралася навесні 2022-го

Син Бекхемів із дружиною провели церемонію поновлення шлюбних обітниць

Церемонію провів батько акторки, мільярдер Нельсон Пельтц

Син Бекхемів із дружиною у весільних образах поновили свої обітниці

Закохані повторили свої весільні обітниці

Син Бекхемів поцілував дружину на своїй новій весільній церемонії

Головні герої цієї щасливої події злилися в цілунку на сходах

Син Бекхемів із дружиною не запросили його батьків на свято поновлення обітниць

Бруклін з дружиною часто діляться своїми романтичними моментами з фанами

Тесть сина Бекхемів провів церемонію поновлення їхніх обітниць

Пару підтримала родина Ніколи, її тато, мама, брати та сестри

Син Бекхемів із дружиною наробили романтичних весільних фото

Тим часом Девід і Вікторія Бекхеми у компанії інших дітей подорожують Європою

Син Бекхемів із дружиною влаштували вечірку після другого весілля

Куди ж без вечірки після церемонії. Для неї були підготовлені окремі аутфіти

Едрієн Броуді та Олівер Тревена на церемонії весілля сина Бекхемів і його дружини

Привітати пару також прийшли зіркові гості. Серед них актори Едрієн Броуді та Олівер Тревена

Син Бекхемів поцілував дружину на святі поновлення їхніх обітниць

Вони також повторили танець наречених

Дружина сина Бекхемів повторила весільний лук своєї мами на власній церемонії

Для створення такого ніжного образу Пельтц переробила весільну сукню своєї мами з 1980-х

Син Бекхемів із дружиною похвалилися весільними луками на поновленні обітниць

"Тільки кохання", — написала обраниця сина футболіста

Син Бекхемів із дружиною зачарували весільними фото з церемонії поновлення обітниць

Який закоханий погляд

Нагадаємо, сварка подружжя з Бекхемами почалася після того, як Бруклін і Нікола перестали відвідувати важливі сімейні події. Пізніше інсайдер повідомив, нібито Девід і Вікі недолюблюють дружину сина і впевнені, що вона контролює та обмежує його.

А ось із родиною Пельтц первісток футболіста проводить чимало часу. До речі, нещодавно парочка переїхала у розкішний маєток в США, ще більше віддаляючися від Британії.

Попри те, що у мережі постійно обговорюють їхній конфлікт, молода пара продовжує ділитися своїми розвагами, пристрасними фото і навіть встигла знятися для глянцю. А ще закохані часто романтично святкують свої особливі дати.

