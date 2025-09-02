Відпочинок з Бекхемами: Вікі у міні показалася в обіймах Девіда та похвалилася дорослими синами і дочкою. Фото

Зіркове подружжя Девід і Вікторія Бекхеми вміють відпочивати з розмахом та обожнюють проводити час зі своєю родиною.

Саме тому вони вирішили закарбувати в Instagram теплі моменти останньої літної поїздки. На нових фото пара показалася з трьома своїми дітьми: 20-річним Крузом, 23-річним Ромео і 14-річною Харпер.

"Ідеальне завершення літа", — підписала публікацію Вікі.

Британська дизайнерка показалася в обіймах коханого Фото instagram

Схоже, тато з донечкою у фартухах весело провели час на кухні

Вікторія у міні похвалилася стрункими ніжками на бильцях катера

Матуся показалася на вечері зі своїм молодшим сином

Уся родина зібралася на відпочинок, але первісток подружжя, Бруклін на тлі сімейного конфлікту традиційно відсутній

Днями Ромео святкував свій день народження, з яким його ніжно привітали найближчі люди

Харпер так швидко дорослішає. До речі, ці парні світшоти підкреслюють її схожість з Вікторією

Круз стоїть зліва, а Ромео — справа. Який юнак, на вашу думку, більше схожий на знаменитого футболіста?

Закохана парочка у шлюбі вже 26 років

Вікі не могла не помилуватися своїм чоловіком з голим торсом

Девід насолодився джакузі у компанії середнього сина

Бекхем провів вечір під музику Круза

Знаменита дизайнерка помилувалася цілунком молодшого сина та його обраниці, 29-річної співачки Джекі Апостел

Нагадаємо, сварка у родині почала набирати обертів, коли первісток подружжя, 26-річний Бруклін і його 30-річна дружина, спадкоємиця мільйонного статку Нікола Пельтц почали пропускати сімейні заходи, а пізніше молода парочка переїхала у розкішний будинок в США. Також Бекхемів не запросили на їхнє друге весілля.

Ходили чутки, нібито Вікі та Девід впевнені, що Нікола контролює і обмежує їхнього сина, але самому Брукліну не подобається, коли кажуть погане про його дружину. Якось ТаблоID детально описав причини цього гучного конфлікту.

Тим часом Бекхеми насолоджуються відпочинком з молодшими дітьми та їхніми спільними подорожами.