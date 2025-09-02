Відпочинок з Бекхемами: Вікі у міні показалася в обіймах Девіда та похвалилася дорослими синами і дочкою. Фото

Зіркове подружжя Девід і Вікторія Бекхеми вміють відпочивати з розмахом та обожнюють проводити час зі своєю родиною.

Саме тому вони вирішили закарбувати в Instagram теплі моменти останньої літної поїздки. На нових фото пара показалася з трьома своїми дітьми: 20-річним Крузом, 23-річним Ромео і 14-річною Харпер.

"Ідеальне завершення літа", — підписала публікацію Вікі.

Девід у шортах і Вікторія у міні пообіймалися на катері

Британська дизайнерка показалася в обіймах коханого

Фото instagram

Девід Бекхем з фартухом обійняв дочку на кухні під час готування
Схоже, тато з донечкою у фартухах весело провели час на кухні
Вікторія Бекхем у мінісукні посвітила стрункими ногами на катері

Вікторія у міні похвалилася стрункими ніжками на бильцях катера

Вікторія Бекхем показалася на відпочинку з сином на милому фото

Матуся показалася на вечері зі своїм молодшим сином

Девід і Вікторія Бекхеми розважилися з усією родиною, але без старшого сина
Уся родина зібралася на відпочинок, але первісток подружжя, Бруклін на тлі сімейного конфлікту традиційно відсутній
Девід Бекхем з голим торсом попозував із середнім сином на відпочинку

Днями Ромео святкував свій день народження, з яким його ніжно привітали найближчі люди

Вікторія Бекхем показалася з дочкою в парних луках на катері

Харпер так швидко дорослішає. До речі, ці парні світшоти підкреслюють її схожість з Вікторією

Девід Бекхем показався з двома синами на сімейному відпочинку

Круз стоїть зліва, а Ромео — справа. Який юнак, на вашу думку, більше схожий на знаменитого футболіста?

Девід і Вікторія Бекхеми у шортах пообіймалися на катері

Закохана парочка у шлюбі вже 26 років

Девід Бекхем у плавках з голим торсом посидів на бильці катера

Вікі не могла не помилуватися своїм чоловіком з голим торсом

Девід Бекхем з сином з голим торсом посидів у джакузі

Девід насолодився джакузі у компанії середнього сина

Вікторія Бекхем сфоткала Девіда, який насолоджується музикою сина

Бекхем провів вечір під музику Круза

Вікторія Бекхем показала цілунок молодшого сина з його дівчиною

Знаменита дизайнерка помилувалася цілунком молодшого сина та його обраниці, 29-річної співачки Джекі Апостел

Нагадаємо, сварка у родині почала набирати обертів, коли первісток подружжя, 26-річний Бруклін і його 30-річна дружина, спадкоємиця мільйонного статку Нікола Пельтц почали пропускати сімейні заходи, а пізніше молода парочка переїхала у розкішний будинок в США. Також Бекхемів не запросили на їхнє друге весілля.

Ходили чутки, нібито Вікі та Девід впевнені, що Нікола контролює і обмежує їхнього сина, але самому Брукліну не подобається, коли кажуть погане про його дружину. Якось ТаблоID детально описав причини цього гучного конфлікту.

Тим часом Бекхеми насолоджуються відпочинком з молодшими дітьми та їхніми спільними подорожами.

