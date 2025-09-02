Відпочинок з Бекхемами: Вікі у міні показалася в обіймах Девіда та похвалилася дорослими синами і дочкою. Фото
Зіркове подружжя Девід і Вікторія Бекхеми вміють відпочивати з розмахом та обожнюють проводити час зі своєю родиною.
Саме тому вони вирішили закарбувати в Instagram теплі моменти останньої літної поїздки. На нових фото пара показалася з трьома своїми дітьми: 20-річним Крузом, 23-річним Ромео і 14-річною Харпер.
"Ідеальне завершення літа", — підписала публікацію Вікі.
Нагадаємо, сварка у родині почала набирати обертів, коли первісток подружжя, 26-річний Бруклін і його 30-річна дружина, спадкоємиця мільйонного статку Нікола Пельтц почали пропускати сімейні заходи, а пізніше молода парочка переїхала у розкішний будинок в США. Також Бекхемів не запросили на їхнє друге весілля.
Ходили чутки, нібито Вікі та Девід впевнені, що Нікола контролює і обмежує їхнього сина, але самому Брукліну не подобається, коли кажуть погане про його дружину. Якось ТаблоID детально описав причини цього гучного конфлікту.
Тим часом Бекхеми насолоджуються відпочинком з молодшими дітьми та їхніми спільними подорожами.
