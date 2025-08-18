Син Бекхемів проігнорував батьків під час промови на своєму другому весіллі та заступився за дружину

Схоже, Девід і Вікторія Бекхеми важко прийняли той факт, що не були запрошені на церемонію поновлення обітниць їхнього старшого сина Брукліна і його дружини, спадкоємиці мільйонного статку та акторки Ніколи Пельтц.

Окрім їхньої відсутності, 26-річний первісток подружжя, за словами інсайдерів, навіть не згадав батьків у своїй промові перед 200 гостями, виказуючи любов тільки до родини 30-річної Ніколи.

"Він говорив від щирого серця, а в центрі його серця тільки Нікола, яку він дуже любить, а також родина Пельтц, яка завжди була поруч із ним. Він хотів віддати їм належне", — каже джерело.

Днями закохані потворили своє весілля на тлі конфлікту з Бекхемами Фото instagram

Нагадаємо, ходять чутки, нібито Девід і Вікі недолюблюють Пельтц і вважають, що вона контролює їхнього сина та обмежує їхнє спілкування. Тим часом інсайдер запевняє, що усі рішення за Брукліном, а його дружина зовсім не тисне на нього:

"Це така мізогінія… вся провина за те, що його батьків не запросили, падає на Ніколу. Здається, всі забувають, що Бруклін — дорослий чоловік і цілком здатний висловлюватися самостійно. Нікола поважала б усе, що він обрав. Брукліну розбиває серце, коли він бачить, як його дружину зображують цією лисицею та гадюкою".

Девід і Вікторія Бекхеми були проігноровані на другому весіллі їхнього сина Брукліна Фото instagram

"Вони (Бекхеми) вважають Ніколу трохи жахливою, але вона нікуди не збирається діватися найближчим часом. Їй подобається, що Бруклін поруч, і вона дуже його любить. А він також дуже корисний.

Родина Бекхемів та друзі Брукліна, багатьох з яких він більше не бачить, вважають, що він робить те, чого хоче Нікола. З точки зору Бекхемів, на це неприємно дивитися", — додають інсайдери.

Детальніше про романтичну церемонію читайте в нашому матеріалі

Нагадаємо, сімейна сварка почала набирати обертів, коли Бруклін і Нікола стали пропускати важливі свята Бекхемів. Якийсь час у цьому звинувачували дівчину 22-річного Ромео, з якої він навіть розійшовся на тлі хейту.

Конфлікт загострився, коли молода пара перебралась у розкішний маєток в США. Нещодавно ТаблоID поділився іншими деталями конфлікту знаменитої родини.

До речі, поки первісток Девіда та Вікторії святкував своє кохання на другому весілля, вони з іншими дітьми розважалися на яхті.