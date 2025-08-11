Бекхем під час релаксу на яхті помилувалася синами та дочкою в обіймах тата. Фото

Британська дизайнерка Вікторія Бекхем поділилася сонячними моментами з сімейного відпочинку з чоловіком, футболістом Девідом Бекхемом та молодшими дітьми.

На яхті знаменитість попозувала з 20-річним Крузом, 22-річним Ромео і 14-річною Харпер просто неба, а ще наробила романтичних фото з коханим.

"Поцілунки", — підписала публікацію Вікі.

Зіркова матуся у ніжній сукні зазнімкувалася з молодшим сином Фото instagram

Дизайнерка похизувалася своїм голоторсим чоловіком

Яка ефектна парочка

Обійми татуся і дочки завжди найніжніші

Подружжя не забуває приділяти час романтиці

Батько з середнім сином повеселилися на відпочинку

Бекхеми влаштували собі розваги на воді

Вікі помилувалася найменшим сином

Схоже, Ромео надихається стилем тату свого знаменитого батька

Девід контролює, наскільки якісно син відбиває м'яч

Немов кадр з їхнього весілля

Син подружжя продовжує гордо носити футбольну форму з татовим прізвищем

Такі сімейні розваги є дуже цінними, а особливо на тлі сварки між рідними. Нагадаємо, старший син пари, 26-річний Бруклін і його дружина, 30-річна акторка Нікола Пельтц почали дедалі частіше пропускати важливі сімейні заходи.

Пізніше інсайдер розповів, що зіркові батьки впевнені — обраниця їхнього первістка контролює його та не дає їм бачитися. А нещодавно закохані перебрались у дорогий маєток у США. ТаблоID також описав деталі сімейного розколу.

Не так давно Круз зі своєю 29-річною коханою, співачкою Джекі Апостел приходили підтримати Вікторію на важливому івенті. Попри складну ситуацію з рідними, Девід і Вікі не забувають про романтику та особливі святкування.