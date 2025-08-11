Бекхем під час релаксу на яхті помилувалася синами та дочкою в обіймах тата. Фото

Карина Тімкова - 11 серпня, 12:30

Британська дизайнерка Вікторія Бекхем поділилася сонячними моментами з сімейного відпочинку з чоловіком, футболістом Девідом Бекхемом та молодшими дітьми.

На яхті знаменитість попозувала з 20-річним Крузом, 22-річним Ромео і 14-річною Харпер просто неба, а ще наробила романтичних фото з коханим.

"Поцілунки", — підписала публікацію Вікі.

Вікторія Бекхем у сукні попозувала з голоторсим сином на яхті

Зіркова матуся у ніжній сукні зазнімкувалася з молодшим сином

Фото instagram

Вікторія Бекхем показала Девіда з голим торсом на відпочинку

Дизайнерка похизувалася своїм голоторсим чоловіком

Вікторія і Девід Бекхеми замилували романтичним фото на відпочинку

Яка ефектна парочка

Девід Бекхем показав обійми з 14-річною дочкою

Обійми татуся і дочки завжди найніжніші

Вікторія Бекхем ніжно пообіймала Девіда на яхті

Подружжя не забуває приділяти час романтиці

Вікторія Бекхем показала Девіда та сина разом на відпочинку

Батько з середнім сином повеселилися на відпочинку

Вікторія Бекхем помилувалася сином і Девідом на яхті

Бекхеми влаштували собі розваги на воді

Вікторія Бекхем показала голоторсого сина на відпочинку

Вікі помилувалася найменшим сином

Девід Бекхем з сином посвітив голим торсом на яхті

Схоже, Ромео надихається стилем тату свого знаменитого батька

Девід Бекхем з сином пограв у футбол на яхті

Девід контролює, наскільки якісно син відбиває м'яч

Вікторія Бекхем показалася в обіймах Девіда на милому фото

Немов кадр з їхнього весілля

Вікторія Бекхем замилувала обіймами з Девідом і молодшим сином

Син подружжя продовжує гордо носити футбольну форму з татовим прізвищем

Такі сімейні розваги є дуже цінними, а особливо на тлі сварки між рідними. Нагадаємо, старший син пари, 26-річний Бруклін і його дружина, 30-річна акторка Нікола Пельтц почали дедалі частіше пропускати важливі сімейні заходи.

Пізніше інсайдер розповів, що зіркові батьки впевнені — обраниця їхнього первістка контролює його та не дає їм бачитися. А нещодавно закохані перебрались у дорогий маєток у США. ТаблоID також описав деталі сімейного розколу.

Не так давно Круз зі своєю 29-річною коханою, співачкою Джекі Апостел приходили підтримати Вікторію на важливому івенті. Попри складну ситуацію з рідними, Девід і Вікі не забувають про романтику та особливі святкування.

