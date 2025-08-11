Бекхем під час релаксу на яхті помилувалася синами та дочкою в обіймах тата. Фото
Британська дизайнерка Вікторія Бекхем поділилася сонячними моментами з сімейного відпочинку з чоловіком, футболістом Девідом Бекхемом та молодшими дітьми.
На яхті знаменитість попозувала з 20-річним Крузом, 22-річним Ромео і 14-річною Харпер просто неба, а ще наробила романтичних фото з коханим.
"Поцілунки", — підписала публікацію Вікі.
Такі сімейні розваги є дуже цінними, а особливо на тлі сварки між рідними. Нагадаємо, старший син пари, 26-річний Бруклін і його дружина, 30-річна акторка Нікола Пельтц почали дедалі частіше пропускати важливі сімейні заходи.
Пізніше інсайдер розповів, що зіркові батьки впевнені — обраниця їхнього первістка контролює його та не дає їм бачитися. А нещодавно закохані перебрались у дорогий маєток у США. ТаблоID також описав деталі сімейного розколу.
Не так давно Круз зі своєю 29-річною коханою, співачкою Джекі Апостел приходили підтримати Вікторію на важливому івенті. Попри складну ситуацію з рідними, Девід і Вікі не забувають про романтику та особливі святкування.
