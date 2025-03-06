Вітвіцька у декольтованій силуетній сукні закликала виходити з зони комфорту. Фото

Телеведуча Соломія Вітвіцька, яка нещодавно стала нареченою, потішила фанатів новою фотосесією та поділилася важливими роздумами.

Перед камерою вона постала у чорній максісукні з оверсайз піджаком в тон. 44-річна зірка попозувала серед вінтажного інтер'єру.

Зайвих аксесуарів Соломія не вдягала, лише сережки і червону нитку на руку. Новими світлинами телеведуча поділилася в Instagram.

Волосся ведуча зібрала в пучок Фото @bundzilo.tanya

Реклама:

У своїй публікації Вітвіцька закликала не боятися змін і використовувати кожен день як шанс відкрити в собі нові можливості. Вона наголосила, що навіть невдачі можуть стати поштовхом для зростання, а головне — дозволити собі рухатися вперед.

Обтисле вбрання мало глибоке декольте

"Кожен день — це шанс. Особливо в наш час. Шанс відкрити в собі нове, спробувати те, що здавалося недосяжним, або стати тим, ким давно мріяв. Можливо, сьогодні — той день, коли ти нарешті почнеш малювати, навчишся грати на гітарі, запишеш перше відео чи вирішиш змінити роботу. Або просто скажеш собі: "Я можу"", — написала знаменитість.

"От що нового ти відкрив у собі останнім часом?" — поцікавилася Соломія у підписників

"Світ відкритий для тих, хто готовий шукати і виходити з зони комфорту. І будь-яке "падіння" чи невдачу ти можеш використати, як можливість вирости та еволюціонувати… Тож, найголовніше — дозволити собі йти вперед. Бо всі форс-мажори та перепони - це лише наш шлях. І пройдімо його гідно", — додала Соломія.

До речі, у січні телеведуча позувала в ефектному луці й міркувала про сміливість. А раніше вона з'являлася у спортзалі.

Нагадаємо, зі своїм коханим-військовим Олексієм Вітвіцька планує побратися. Про їхній роман стало відомо у лютому 2024 року. А після оголошення про стосунки Соломія показувала, як їздила до нареченого на Донеччину, бо сильно сумувала. Минулого місяця парочка побувала на романтичному відпочинку у горах.