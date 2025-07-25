"Вау-сукня", влучні аксесуари і beauty-мінімум: cтилістка порадила, що взяти з собою у відпустку. Фото

Збираючись у відпустку, хочеться виглядати стильно, але не перевантажити себе зайвим багажем. Стилістка Галина Денисюк поділилася практичними порадами — як зібрати стильний гардероб для подорожі, щоб він був легким і зручним, а літні образи були влучними.

Капсульний гардероб

"Я завжди раджу формувати маленьку капсулу — тобто речі, які поєднуються між собою. Вам вистачить 6–8 елементів гардероба, щоб створити 10 і більше образів. Найзручніше — це лляні штани, шорти, 2–3 топи, базова сорочка, легка сукня й щось на випадок прохолодного вечора", — каже Галина.

1. Білі лляні штани + чорний кроп-топ + біла сорочка оверсайз — ідеально для прогулянки містом.

Ідеально для прогулянки містом Фото Instagram

2. Ті ж штани + топ білизняного стилю + сандалі — вечірній образ.

Лук на вечір Фото Instagram

3. Шорти + купальник + сорочка — зручний лук для пляжу.

Зручний лук для пляжу Фото instagram inalbis

4. Легка сукня + джинсова куртка — якщо ввечері прохолодно.

Для прохолодних вечорів Фото Anwear

5. Топ + спідниця-міді + капелюх — романтичний образ на захід сонця.

Романтичний образ на захід сонця Фото instagram filatova swimsuit

"Вау-сукня"

"Обов’язково візьміть одну таку сукню, в якій ви почуваєтесь королевою. Вона має створювати настрій — для фото, вечері, променаду. Це може бути щось яскраве, романтичне або з цікавим кроєм", — радить стилістка Денисюк.

1. Сукня-комбінація кольору фуксії — для вечері з келихом вина.

Для вечері з келихом вина Фото Reserved

2. Романтична біла сукня з вишивкою — для фото на фоні моря.

Те, що треба для фото біля моря Фото Ethnodim

3. Червона сукня з відкритими плечима — для побачення або концерту.

Ідеально для побачення Фото Natali Bolgar

4. Лимонна сукня з воланами — тренд сезону.

Щоб бути в тренді Фото Mon Vol

5. Драпірована сукня-міді в нюдовому кольорі — для більш стриманих образів.

Якщо хочеться більш стриманий лук Фото Zara

Літні аксесуари — мінімум, але влучно

"Аксесуари часто недооцінюють. Але саме вони збирають образ в єдине ціле. Раджу взяти капелюх, окуляри, сережки, 2 пари взуття (одні зручні, інші гарні) і одну компактну сумочку", — розповідає Галина.

1. Солом’яний капелюх + великі окуляри = стиль і захист від сонця.

Класика Фото Instagram

2. Сережки-кільця + браслет з мушлями — акцент на морську тематику.

Де, як не у відпустці носити ці пляжні прикраси Фото Zara

3. Шльопанці з плетеним верхом — комфортно і трендово.

Коли комфорт = тренд Фото Answear

4. Босоніжки з тонкими ремінцями — для вечірніх виходів.

Ідеально на вечір Фото Reserved

5. Маленька сумка через плече + тканинна шоперка для пляжу.

Сумка через плече - вічна класика Фото Reserved

Стильні пляжні образи

"На пляжі теж можна виглядати дуже стильно. Візьміть два купальники — базовий і яскравий. Додайте накидку або парео, сумку, шльопанці, капелюх. Усе це не займе багато місця, але зробить вас королевою пляжу", — каже стилістка.

1. Чорний злитий купальник + біла сітчаста туніка + капелюх.

Не забудьте додати капелюх Фото Rozetka

2. Яскравий бікіні + парео в тон + сережки + сонцезахисні окуляри.

Парео - пляжна база Фото lanemondial

3. Купальник-бандо + шорти + сорочка — для активного відпочинку.

Для активного відпочинку Фото Instagram

4. Купальник з високою талією + легка пляжна сукня + сандалі.

Вишуканий образ Фото rikky hype

5. Однотонний купальник + сорочка oversize + солом’яна пляжна сумка.

Сорочка oversize - мастхев Фото Instagram

Beauty-мінімум

"Косметичка у відпустці має бути легкою, але з потрібними засобами. Без SPF — нікуди. Також — мініатюри для догляду, щось для легкого макіяжу та обов’язково — аромат. Він створює відчуття літа", — підкреслює Галина.

1. Сонцезахисний крем SPF 50 + термальна вода.

2. Тон із ефектом сяяння + кремові рум’яна-стік.

3. Блиск або tint для губ + туш.

4. Парфум-ролер у тревел-форматі.

5. Міні-дезодорант + гідрофільна олія + сухий шампунь.

Стилістка впевнена, що косметичка у відпустці має бути легкою Фото Галини Денисюк

І наостанок — головна порада від Галини Денисюк:

"Головне — це відчувати себе легкою і красивою. Не беріть "на всяк випадок", а тільки те, що ви точно любите. І тоді кожен образ — як відпочинок".

"Головне - це відчувати себе легкою і красивою" Фото Instagram

Нагадаємо, ТаблоID якось збирав цікаві літні образи, які ви також можете взяти із собою на відпочинок.