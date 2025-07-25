"Вау-сукня", влучні аксесуари і beauty-мінімум: cтилістка порадила, що взяти з собою у відпустку. Фото

Збираючись у відпустку, хочеться виглядати стильно, але не перевантажити себе зайвим багажем. Стилістка Галина Денисюк поділилася практичними порадами — як зібрати стильний гардероб для подорожі, щоб він був легким і зручним, а літні образи були влучними.
Капсульний гардероб
"Я завжди раджу формувати маленьку капсулу — тобто речі, які поєднуються між собою. Вам вистачить 6–8 елементів гардероба, щоб створити 10 і більше образів. Найзручніше — це лляні штани, шорти, 2–3 топи, базова сорочка, легка сукня й щось на випадок прохолодного вечора", — каже Галина.
1. Білі лляні штани + чорний кроп-топ + біла сорочка оверсайз — ідеально для прогулянки містом.
2. Ті ж штани + топ білизняного стилю + сандалі — вечірній образ.
3. Шорти + купальник + сорочка — зручний лук для пляжу.
4. Легка сукня + джинсова куртка — якщо ввечері прохолодно.
5. Топ + спідниця-міді + капелюх — романтичний образ на захід сонця.
"Вау-сукня"
"Обов’язково візьміть одну таку сукню, в якій ви почуваєтесь королевою. Вона має створювати настрій — для фото, вечері, променаду. Це може бути щось яскраве, романтичне або з цікавим кроєм", — радить стилістка Денисюк.
1. Сукня-комбінація кольору фуксії — для вечері з келихом вина.
2. Романтична біла сукня з вишивкою — для фото на фоні моря.
3. Червона сукня з відкритими плечима — для побачення або концерту.
4. Лимонна сукня з воланами — тренд сезону.
5. Драпірована сукня-міді в нюдовому кольорі — для більш стриманих образів.
Літні аксесуари — мінімум, але влучно
"Аксесуари часто недооцінюють. Але саме вони збирають образ в єдине ціле. Раджу взяти капелюх, окуляри, сережки, 2 пари взуття (одні зручні, інші гарні) і одну компактну сумочку", — розповідає Галина.
1. Солом’яний капелюх + великі окуляри = стиль і захист від сонця.
2. Сережки-кільця + браслет з мушлями — акцент на морську тематику.
3. Шльопанці з плетеним верхом — комфортно і трендово.
4. Босоніжки з тонкими ремінцями — для вечірніх виходів.
5. Маленька сумка через плече + тканинна шоперка для пляжу.
Стильні пляжні образи
"На пляжі теж можна виглядати дуже стильно. Візьміть два купальники — базовий і яскравий. Додайте накидку або парео, сумку, шльопанці, капелюх. Усе це не займе багато місця, але зробить вас королевою пляжу", — каже стилістка.
1. Чорний злитий купальник + біла сітчаста туніка + капелюх.
2. Яскравий бікіні + парео в тон + сережки + сонцезахисні окуляри.
3. Купальник-бандо + шорти + сорочка — для активного відпочинку.
4. Купальник з високою талією + легка пляжна сукня + сандалі.
5. Однотонний купальник + сорочка oversize + солом’яна пляжна сумка.
Beauty-мінімум
"Косметичка у відпустці має бути легкою, але з потрібними засобами. Без SPF — нікуди. Також — мініатюри для догляду, щось для легкого макіяжу та обов’язково — аромат. Він створює відчуття літа", — підкреслює Галина.
1. Сонцезахисний крем SPF 50 + термальна вода.
2. Тон із ефектом сяяння + кремові рум’яна-стік.
3. Блиск або tint для губ + туш.
4. Парфум-ролер у тревел-форматі.
5. Міні-дезодорант + гідрофільна олія + сухий шампунь.
І наостанок — головна порада від Галини Денисюк:
"Головне — це відчувати себе легкою і красивою. Не беріть "на всяк випадок", а тільки те, що ви точно любите. І тоді кожен образ — як відпочинок".
Нагадаємо, ТаблоID якось збирав цікаві літні образи, які ви також можете взяти із собою на відпочинок.