Приналежність до ЛГБТ+ та захоплення росіянкою Нетребко: що відомо про переможця Євробачення-2025

Фото з Instagram Йоганнеса Піча

17 травня у швейцарському Базелі відбувся фінал Євробачення-2025, у якому перемогу здобув представник Австрії JJ (справжнє ім'я Йоганнес Піч) з піснею Wasted Love.

Йоганнес має філіппінське походження й більшу частину свого життя прожив з батьками у Дубаї. Він також навчався в оперній школі Віденської державної опери, а згодом вступив до Університету музики та виконавського мистецтва у Відні, де вивчав класичну музику.

Йоганнес переміг з піснею про невзаємне кохання Фото з Instagram Йоганнеса Піча

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24-річний співак не приховує, що у своїй творчості надихався пропутінською оперною співачкою Анною Нетребко, саме так і була створена переможна пісня цьогорічного Євробачення.

Також він обожнює творчість Мераї Керрі, Марії Каллас, Вітні Х'юстон та Монсеррата Кабальє.

Цей факт викликав чимало обурення у мережі напередодні фіналу пісенного конкурсу, втім залишився без коментарів з боку артиста. Наразі він відписався від російської "діви".

До речі, в одному із інтерв'ю Піч зазначив, що ідентифікує себе як квір-людину (загальний термін на позначення ЛГБТК+, тобто людей, що не є гетеросексуальними або цисгендерними - ред).

Нагадаємо, не обійшлося цього року й без скандалу через голосування національного журі від України. Співак MELOVIN віддав 2-ге місце проросійському представнику Естонії - Томмі Кешу.

Тим часом Україна на Євробаченні-2025 посіла 9-те місце, тим часом як букмекери пророкували нашій країні 13-те.