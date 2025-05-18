Приналежність до ЛГБТ+ та захоплення росіянкою Нетребко: що відомо про переможця Євробачення-2025
17 травня у швейцарському Базелі відбувся фінал Євробачення-2025, у якому перемогу здобув представник Австрії JJ (справжнє ім'я Йоганнес Піч) з піснею Wasted Love.
Йоганнес має філіппінське походження й більшу частину свого життя прожив з батьками у Дубаї. Він також навчався в оперній школі Віденської державної опери, а згодом вступив до Університету музики та виконавського мистецтва у Відні, де вивчав класичну музику.
24-річний співак не приховує, що у своїй творчості надихався пропутінською оперною співачкою Анною Нетребко, саме так і була створена переможна пісня цьогорічного Євробачення.
Також він обожнює творчість Мераї Керрі, Марії Каллас, Вітні Х'юстон та Монсеррата Кабальє.
Цей факт викликав чимало обурення у мережі напередодні фіналу пісенного конкурсу, втім залишився без коментарів з боку артиста. Наразі він відписався від російської "діви".
До речі, в одному із інтерв'ю Піч зазначив, що ідентифікує себе як квір-людину (загальний термін на позначення ЛГБТК+, тобто людей, що не є гетеросексуальними або цисгендерними - ред).
Нагадаємо, не обійшлося цього року й без скандалу через голосування національного журі від України. Співак MELOVIN віддав 2-ге місце проросійському представнику Естонії - Томмі Кешу.
Тим часом Україна на Євробаченні-2025 посіла 9-те місце, тим часом як букмекери пророкували нашій країні 13-те.
Як Притула та Мірошниченко з сином Ziferblat до Базеля на Євробачення-2025 проводжали. Фото
"Інших кандидатур і не розглядали": гурт Ziferblat розповів, хто створив їхні костюми для Євробачення-2025
Jerry Heil у сукні зі шлейфом та з металевим серцем на грудях виконала пісню Селін Діон на сцені Євробачення-2025