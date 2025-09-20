"Дякую, що погодилась вийти за мене": Нікітін на тлі розлучення з Горбачовою неочікувано згадав про їхню річницю

Юлія Леськова - 20 вересня, 12:42
Ольга Горбачова та Юрій Нікітін на фото
Фото з Instagram Юрія Нікітіна

Продюсер Юрій Нікітін неочікувано привітав з річницею першого одруження свою дружину, ексспівачку Олю Горбачову, з якою вони оголосили про розлучення наприкінці липня цього року. 

Світлинами та ніжними словами Нікітін поділився у сторіс. 

"В цей день багато років тому ми вперше одружилися. Я дуже щасливий, що це відбулося і дякую тобі, Оленька, що нарешті погодилася вийти за мене", - написав Юрій. 


Юрій Нікітін привітав Горбачову з річницею першого весілля

Юрій показав фото з колишньою та подякував їй за те, що колись погодилася вийти за нього

Він також показав архівне фото Ольги з їхньою старшою донечкою Поліною. 

"Фото, де ми разом, під рукою немає. Але є прекрасне фото Олі та Поліни, яке зроблено в той самий день. Вітаю та дякую вам, дорогі мої за цей незабутній час", - додав продюсер. 

Юрій Нікітін показав колишню дружину та доньку
Скріншот з Instagram Юрія Нікітіна

Нагадаємо, це вже друге розлучення для Юрія Нікітіна та Ольги Горбачової. Після першого вони ще раз одружилися. 

Експодружжя виховує двох спільних доньок: 20-річну Поліну та 11-річну Серафіму. 

Крім того, нещодавно Горбачова зізналася, що поки не готова до нових стосунків з чоловіками. 

Горбачова
