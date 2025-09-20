"Дякую, що погодилась вийти за мене": Нікітін на тлі розлучення з Горбачовою неочікувано згадав про їхню річницю

Фото з Instagram Юрія Нікітіна

Продюсер Юрій Нікітін неочікувано привітав з річницею першого одруження свою дружину, ексспівачку Олю Горбачову, з якою вони оголосили про розлучення наприкінці липня цього року.

Світлинами та ніжними словами Нікітін поділився у сторіс.

"В цей день багато років тому ми вперше одружилися. Я дуже щасливий, що це відбулося і дякую тобі, Оленька, що нарешті погодилася вийти за мене", - написав Юрій.

Юрій показав фото з колишньою та подякував їй за те, що колись погодилася вийти за нього

Він також показав архівне фото Ольги з їхньою старшою донечкою Поліною.

"Фото, де ми разом, під рукою немає. Але є прекрасне фото Олі та Поліни, яке зроблено в той самий день. Вітаю та дякую вам, дорогі мої за цей незабутній час", - додав продюсер.

Скріншот з Instagram Юрія Нікітіна

Нагадаємо, це вже друге розлучення для Юрія Нікітіна та Ольги Горбачової. Після першого вони ще раз одружилися.

Експодружжя виховує двох спільних доньок: 20-річну Поліну та 11-річну Серафіму.

Крім того, нещодавно Горбачова зізналася, що поки не готова до нових стосунків з чоловіками.