Зірка "Району Беверлі-Хіллз" Тіссен замилувала романтичними фото з чоловіком на 20-ту річницю шлюбу

Карина Тімкова - 10 липня, 19:15

Американська актриса Тіффані Тіссен, яка зіграла роль Валері у серіалі "Район Беверлі-Хіллз", та її чоловік Брейді Сміт святкують 20-ту річницю шлюбу.

З цієї нагоди 51-річна знаменитість опублікувала в Instagram чимало романтичних фото з коханим і поділилася їхніми спогадами.

"20 років… і ще більше. Щасливої річниці!", — написала вона.

Тіффані Тіссен з Району Беверлі-Хіллз показала фото з весілля

Актриса знайшла романтичне фото з дня весілля

Фото Instagram

Тіффані Тіссен з Беверлі-Хіллз замилувала фото з чоловіком на річницю

У парочки є чимало милих спогадів

Тіффані Тіссен з Району Беверлі-Хіллз в обіймах чоловіка на пляжі

Подружжя позувало в обіймах на пляжі

Тіффані Тіссен з Беверлі-Хіллз показала милі фото з чоловіком на 20-ту річницю

Тіффані не сумнівається, що на них чекає ще 30, 40 і більше років разом

Тіссен з Беверлі-Хіллз показала романтичні фото з чоловіком на річницю

За час їхнього шлюбу акторка не раз змінювала колір волосся, але закоханий погляд в її очах ні разу не зникав

Тіффані Тіссен з Беверлі-Хіллз замилувала поцілунками з чоловіком

Куди ж без ніжних цілунків

Тіффані Тіссен з Беверлі-Хіллз показалася з чоловіком на пляжі

"Не можу повірити", - додала знаменитість до архівних знімків

Тіффані Тіссен з Беверлі-Хіллз показала святкування 20-річчя шлюбу

Подружжя влаштовувало собі святкову вечерю і пофотографувало один одного в ресторані. На столі також можна помітити милу записку з привітаннями з річницею

Тіффані Тіссен з Беверлі-Хіллз попозувала з чоловіком і дітьми

Як відомо, Тіссен і Сміт виховують двох дітей: 10-річного сина Холта Фішера та 15-річну доньку Харпер Ренн. Вчора у них був родинний вечір

Тіффані Тіссен з Району Беверлі-Хіллз розважилася з дітьми в кіно

Зіркові батьки вміють розважатися

Тіффані Тіссен з Беверлі-Хіллз розлучила кадрами зі свого весілля

Закохані подивилися запис свого весілля разом зі спадкоємцями

Якось на свій день народження Тіффані зробила оголене фото в ліжку, а її чоловік весело його повторив. Також зіркова матуся показувала милий кадр зі своїми дітьми.

До речі, теплими сімейними моментами нещодавно ділилася і колега Тіссен з "Беверлі-Хіллз 90210", американська акторка Дженніфер Гарт.

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