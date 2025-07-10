Зірка "Району Беверлі-Хіллз" Тіссен замилувала романтичними фото з чоловіком на 20-ту річницю шлюбу

Американська актриса Тіффані Тіссен, яка зіграла роль Валері у серіалі "Район Беверлі-Хіллз", та її чоловік Брейді Сміт святкують 20-ту річницю шлюбу.

З цієї нагоди 51-річна знаменитість опублікувала в Instagram чимало романтичних фото з коханим і поділилася їхніми спогадами.

"20 років… і ще більше. Щасливої річниці!", — написала вона.

Актриса знайшла романтичне фото з дня весілля Фото Instagram

У парочки є чимало милих спогадів

Подружжя позувало в обіймах на пляжі

Тіффані не сумнівається, що на них чекає ще 30, 40 і більше років разом

За час їхнього шлюбу акторка не раз змінювала колір волосся, але закоханий погляд в її очах ні разу не зникав

Куди ж без ніжних цілунків

"Не можу повірити", - додала знаменитість до архівних знімків

Подружжя влаштовувало собі святкову вечерю і пофотографувало один одного в ресторані. На столі також можна помітити милу записку з привітаннями з річницею

Як відомо, Тіссен і Сміт виховують двох дітей: 10-річного сина Холта Фішера та 15-річну доньку Харпер Ренн. Вчора у них був родинний вечір

Зіркові батьки вміють розважатися

Закохані подивилися запис свого весілля разом зі спадкоємцями

Якось на свій день народження Тіффані зробила оголене фото в ліжку, а її чоловік весело його повторив. Також зіркова матуся показувала милий кадр зі своїми дітьми.

До речі, теплими сімейними моментами нещодавно ділилася і колега Тіссен з "Беверлі-Хіллз 90210", американська акторка Дженніфер Гарт.