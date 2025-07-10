Зірка "Району Беверлі-Хіллз" Тіссен замилувала романтичними фото з чоловіком на 20-ту річницю шлюбу
Американська актриса Тіффані Тіссен, яка зіграла роль Валері у серіалі "Район Беверлі-Хіллз", та її чоловік Брейді Сміт святкують 20-ту річницю шлюбу.
З цієї нагоди 51-річна знаменитість опублікувала в Instagram чимало романтичних фото з коханим і поділилася їхніми спогадами.
"20 років… і ще більше. Щасливої річниці!", — написала вона.
Якось на свій день народження Тіффані зробила оголене фото в ліжку, а її чоловік весело його повторив. Також зіркова матуся показувала милий кадр зі своїми дітьми.
До речі, теплими сімейними моментами нещодавно ділилася і колега Тіссен з "Беверлі-Хіллз 90210", американська акторка Дженніфер Гарт.
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